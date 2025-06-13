政府砸90萬築圍欄　防流浪者靠近高速公路

（本報綜述）為防止無家可歸者在高速公路旁搭帳露營，俄勒岡州交通局（ODOT）正與波特蘭市合作，在西南13大道與14大道沿線設置永久性鍛鐵圍欄，總預算高達近90萬美元，引發外界的關注與質疑。

此次工程主要集中在西南13大道從主街（Main）至艾爾德街（Alder）的路段，工程費用約為45.7萬美元；另一段預計設置圍欄的西南14大道，將從傑佛遜街（Jefferson）延伸至艾爾德街，並包圍西伯恩賽街（West Burnside）的一處轉角地塊，預估經費為38.3萬美元。此外，由於供應鏈延遲，市府目前已先斥資約6.4萬美元架設臨時圍欄。

市府與州府表示，該區域鄰近際405號高速公路，車流密集，露營者駐足將增加交通危險與火災風險，也會妨礙道路維護工作。州交通局發言人大衛·豪斯指出：「我們的首要任務是維護所有人，包括駕駛人、行人和無家可歸者的安全。」

根據波特蘭市無家可歸與宜居事務部門的報告，在施工開始前，該地點共移除22個帳棚結構與250多支使用過的針頭，現場曾有18人露宿。許多露營者為年輕族群，他們對清場與設欄措施表達不滿，認為這筆支出未能解決實質問題。

儘管近期也在東南波威爾大道（Southeast Powell）與東57街一帶出現類似圍欄與大型混凝土塊設施，市府發言人蘿拉·魯德強調，目前並無全面擴大此類計劃，未來能否持續推動也取決於預算狀況。

根據ODOT資料，截至本月結束的兩年預算期內，該局已在波特蘭地區投入229萬美元建造新圍欄，另支出20.5萬美元進行圍欄維修。交通局表示，他們經常接獲社區對高速公路邊露營的安全與環境疑慮，將持續以公共安全為優先，選擇重點區域設置防護設施。