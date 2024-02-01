政府將免除業主樹木作業申請費用

(本報綜述)冬季風暴過後，您有倒下的樹木需要清除，或有樹木需要重新種植嗎？在1月12日至2月23日期間，受冬季風暴影響，導致樹木或樹枝損害的業主將無需支付樹木清除或重新種植的申請費用。

波特蘭市議員丹·萊恩於1月30日周二指示波特蘭公園和康樂部(PP&R)的城市林業部門對在最近宣布的緊急天氣事件中遭受樹木相關損害的業主免除樹木清除和重新種植的申請費。

在 2024年1月12日至2月23日期間，因樹木或樹枝倒塌或倒塌而導致財產受損的家庭和企業主將無需支付樹木移除或重新種植申請費。此次費用減免是對最近極端天氣事件和市長緊急聲明的直接回應。

有關如何獲得退款或提交免費許可的更多信息,將在www.portland.gov/trees上於2月5日前提供。物業業主應在接下來的幾天內聯繫 *protected email* 或503-823-TREE（8733）以獲取更多信息。

波特蘭公園和康樂部的城市林業中心仍在清理因冬季風暴後導致的災害，包括清除倒下的樹木和樹枝。該機構請求公眾報告任何樹木阻塞道路或城市財產的情況，撥打503-823-TREE（8733），然後選擇選項1以連接到311調度員進行樹木緊急應對。