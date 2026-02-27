政商界云集同源會新春晚宴   李素英榮獲今屆《同源會公民獎》

（本報訊）2026年2月22日星期日，波特蘭同源會假座魚樂軒舉行了成立105週年暨新春聯歡晚會，宴會上，來自本州、縣、市政府的政界官員及本地商界云集，熱鬧慶祝馬年的到來。今年《同源會公民獎》的得主是李素英女士，表揚她對華人社區所作出的傑出貢獻。

當晚出席晚宴有二百多名嘉賓，包括政界、商界、社會賢達及本地僑團首領、代表等，其中包括州長蒂娜·科特克（Tina Kotek）、參議員Michael Dembrow、麥魯瑪縣議員 Julia Brim Edwards、都會局議員 黃大綱（Duncan Hwang）等等。

晚會在李氏龍獅團的瑞獅演出後，由州長Tina Kotek，麥魯瑪縣議員 Julia Brim Edwards主持採青下，宣佈正式開始。

波特蘭同源會主席GG Rowe女士在致歡迎辭，她向各界來賓恭賀新年，並向大家介紹了同源會的發展歷史和所取得的成績，同時感謝政商各界多年以來為推動同源會的會務發展所給予的慷慨贊助與鼎力支持。

州長Tina Kotek在致辭時，針對近期ICE拘捕無證移民的行動表示，她會努力讓俄勒岡州的州民無需隨身帶著身份證明，而自由地活動。她希望大家能合力保護俄勒岡州。她也祝賀李素英成為今年的《同源會公民獎》得主，並指出她是社區中的寶藏，她所付出的能令世界更美好。最後，她用中文向賓客祝賀：新年快樂！

副主席應瑪麗珍特別向來賓們介紹了波特蘭同源會『亞太青年領導人培訓』項目和過去一年來所取得成績。大會邀來了兩位曾經參予過『亞太青年領導人培訓』項目的兩位同學，在台上分享了他們接受培訓的心得，講述了參加培訓班對影響青年一代學習、成長，及對正確價值觀形成的重要性。據她們介紹，僅在過去的一年中，就有六百多名亞太裔學生參加了該項培訓並由此獲益。

應瑪麗珍呼籲各界捐助善款予以大力支持，並為這項活動和獎學金即場籌募經費，使在華裔社區中能成就更多的年輕領導人。

砵崙同源會2026年度公民獎由眾望所歸的李素英（Janet Lee）女士獲得，以表彰她多年來為社區發展所做出的積極貢獻。在頒獎時，Janet 在雷動的掌聲中從同源會主席GG Rowe 手中接過獎牌。

在大會的介紹中，李素英被稱為義工界的佼佼者，一直以熱忱與關懷服務美國與華人社區。

對這形容，李素英實在當之無愧。

李素英自中學時代起，就開始到不同的機構當義工，她表示這是她家族的一個傳統。她是United Way、俄勒岡歷史協會等多家本地慈善機構的多年義工，也為中華會館義務工作超過20年。

童年時代，她常隨父母觀賞華語電影與粵劇，週六上午則固定前往中文學校上課。如今她不僅是中華學校董事會的共同主席，更擔任學校行政主管。她在中華會館（CCBA）服務長達二十年，從籌辦募款活動到野餐聚會，目前擔任會館秘書。

對不少新老華僑來說，Janet 並不陌生。特別是在各類社區活動的籌備會上，經常會見到 Janet 到處跑，為活動與商家和政要聯系。雖然她在波特蘭出生和長大，卻可以用台山話輕鬆與眾人溝通。

除此之外，她也是現任李氏公所主席。從活動策劃到董事會成員，從率團出訪到為公所的產業進行合約協商，她總能為所領導的組織確立目標並建立永續發展的基礎。

每每有Janet 參與的項目，她總會不問回報，無私地獻出時間和精神，將所託付的工作做到最好。

Janet 擁有波特蘭州立大學（PSU）企管與財務學士學位，畢業後進入銀行業，負責法務、應收帳款及債務催收等業務。任職美國銀行（US Bank）期間，她開始參與United Way 的義工服務，並擔任Campfire Columbia理事會成員。

閒暇之餘，Janet 還熱衷體育比賽。她從1970年起，便開始購買波特蘭拓荒者隊（Portland Trailblazers）季票，是該球隊的忠實球迷。她還與女兒潔美（Jaime）共享對運動的熱愛，尤其鍾情西雅圖海鷹隊（Seattle Seahawks）與綠灣包裝工隊（Green Bay Packers）等球隊。Janet 深愛俄勒岡海岸，也喜歡園藝以及非常喜歡用純奶油烘焙美味甜點！

Janet 與丈夫傑夫·布萊恩（Jeff Bryant）結婚47年，共有子女四名，膝下也有一名八歲孫兒。她承襲家族服務社區的傳統，持續以行動寫下她人生的新篇章。

在當晚頒獎之先，副主席應瑪麗宣佈，Janet 居住在西雅圖的弟弟特別聯繫她，表示感謝同源會對年輕一代的工作，也感謝大會向姐姐頒發2026年度的公民獎，為此他捐出$8,888 支持同源會的『亞太青年領導人培訓』項目。捐贈這數目也寓意祝賀大家好運連年！席間，Janet的不少老朋友均前來向她道賀，也讚嘆姐弟情深，弟弟為姐姐所作的好事。

Janet對獲獎感到十分榮幸，她感謝多年來支持她的朋友，也感謝那些出席晚宴，親身支持她的朋友！服務社群是Janet一直堅持的熱誠，她表示能有服務社區的機會是她的福氣！