持有千張兒童色情影像 波特蘭男子獲刑四年

（本報綜述）俄勒岡州聯邦檢察官辦公室於7月29日公佈一起重罪案件，一名波特蘭男子因非法持有兒童色情內容，被聯邦法院判處四年以上有期徒刑，為其違法行為付出沉重的法律代價。

涉案41歲男子沃爾特·艾伯特·塞巴斯蒂，於7月28日週二正式迎來宣判結果，獲51個月聯邦監禁，刑期結束後，還將接受長達10年的法定監管釋放，全程受到司法部門監督管控。

據悉，執法人員於2025年9月對塞巴斯蒂的住所展開搜查行動，在其個人電子設備中查獲超過1000張兒童色情影像素材，當場將其抓捕歸案。經過司法審理，塞巴斯蒂在2026年4月主動認罪，承認自己非法持有兒童性虐待影像資料的重罪事實。

俄勒岡州聯邦檢察官斯科特·E·布拉德福德針對此案表態稱，本次嚴厲的判決，充分體現了司法體系對兒童色情犯罪的零容忍態度。每一次瀏覽、持有兒童受虐影像，都是受害兒童的二次傷害，持續加劇兒童所遭受的身心創傷。

許多人存在認知迷思，認為僅持有、收集兒童色情影像，未參與拍攝、傳播便不屬於嚴重犯罪，這是極大的法律錯誤。在美國聯邦法律及全球多數國家法律中，非法持有兒童色情資料屬於重大重罪，而非輕微違規行為。

兒童色情內容的本質，是記錄未成年人被虐待、被侵害的非法影像，每一份資料的存在，都意味著有一名未成年人遭受過身心傷害，而持有、留存此類內容，變相縱容了兒童性剝削黑色產業鏈，會持續滋生未成年人侵害案件，嚴重危害青少年身心健康與社會公共秩序。

無論是主動下載、收藏、儲存兒童色情圖片、影片，或透過網路轉發、分享此類資料，均會構成刑事重罪。違法者不僅會面臨數年不等的監禁刑罰，還將被列入性犯罪者名單，終身留有犯罪記錄，影響個人徵信、就業、生活，同時永久受到司法監管。大眾需強大樹立法律底線意識，自覺抵制、遠離一切兒童色情資訊，發現此類違法內容及行為及時舉報，共同守護未成年人的成長安全。