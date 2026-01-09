持刀歹徒超市內綁架幼童 父親與其搏鬥受傷

（本報綜述）俄勒岡州科內利厄斯（Cornelius）日前發生一起驚險的未遂綁架事件。一名男子在超市內持刀試圖擄走幼童，孩子父親當場奮力阻止，雙方發生肢體衝突，父親在搏鬥中受傷，所幸幼童最終平安無事，嫌犯已被警方逮捕。

根據華盛頓縣警長辦公室表示，事件發生於12月21一日晚間接近八時，地點位於北Adair街的一家沃爾瑪超市。警方接獲911報案，指一名男子在店內企圖將一名坐在嬰兒車中的幼童帶走，且身上攜帶刀械。

警方指出，幼童父親立即上前阻止，成功防止孩子被帶離，但在過程中遭到嫌犯攻擊而受傷，傷勢程度尚未對外公布。衝突期間，嫌犯曾拔出刀子，但在拉扯中掉落在地。

嫌犯隨後逃離超市，並駕車離開現場。多名目擊者記下車牌號碼並提供給警方，協助迅速鎖定嫌犯身分。警方確認嫌犯為三十七歲的丹尼斯·維拉洛沃斯（Denis Villalobos），居住於科內利厄斯。

不久後，嫌犯在案發地點附近被Forest Grove Police Department警員發現並逮捕，隨後被送往華盛頓縣拘留中心羈押。檢方表示，華盛頓縣大陪審團已對維拉洛沃斯提出多項指控，包括企圖綁架、攻擊、非法使用武器及恐嚇。

警方紀錄顯示，嫌犯在此次事件發生前數週，曾因騷擾及非法侵入被捕。警方呼籲，任何目擊當晚事件的民眾，可聯繫科內利厄斯警方提供線索，以協助進一步調查。