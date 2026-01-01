抗議ICE、擴建收容、新政府 波特蘭動盪的一年

（本報綜述）新政府上路、街頭抗議升溫、無家可歸問題惡化，加上聯邦移民執法強勢進駐，2025年對波特蘭而言，是不平靜的一年。

新政府上路 城市卻滿身問題

2025年初，波特蘭迎來新市長基思・威爾森，同時正式啟用全新的市政體制。然而，新政府接手的，並不是一座「重新出發」的城市，而是一連串長期累積的難題，包括無家可歸人口持續增加、地方經濟停滯、公共設施老舊，以及學校與基礎建設安全隱憂。隨著時間推進，市民甚至難以判斷，究竟哪一項危機才是最迫切的。

無家可歸問題惡化 執法引發爭議

市長威爾森上任後，將施政重點放在街頭露宿問題上，承諾為區域系統新增1,500個收容床位。相關目標在年底前「部分達成」後，市府隨即轉向下一階段：重新嚴格執行公共場所禁露營規定。自11月1日以來，警方已認定數百人違規露營，其中65人因其他案件遭逮捕，另有超過100人被轉介進入新設收容所。此舉引發部分市議員與人權團體反彈，但市府仍持續推動相關政策。

市議會摸索新體制 關鍵人事拍板

在新的12人市議會架構下，多數議員仍在適應權責分工與決策流程。不過，市議會在12月一致通過市長提名的長期市政管理人選，被視為新體制逐步穩定的重要指標，該職位未來將在城市治理中扮演關鍵角色。

選民拍板重大支出 財政壓力加劇

2025年，波特蘭選民兩度通過高額公共支出案。5月的18億美元學校建設公債，將用於高中重建、耐震補強與設備更新；11月通過的公園稅更新案，則大幅提高房產稅，以維持公園系統運作。但與此同時，市府與摩特諾瑪縣皆面臨資金緊縮，不得不削減預算。市府裁撤多個公園與建照相關職位，縣政府則削減租金補助、公共衛生支出，並評估在2026年關閉部分收容設施。

學前教育計畫受質疑 州府要求改革

縣級「全民學前教育」計畫今年持續承受政治與財務壓力。州長與州議員質疑其高收入稅制與執行效率，計畫負責人辭職更引發外界關注。不過，疫情後出生人口低於預期，也可能讓未來名額擴張更具彈性。

ICE進駐引爆抗議 波特蘭再成焦點

今年最受全國矚目的事件，莫過於聯邦政府派遣國民警衛隊進駐南水岸的移民與海關執法局（ICE）大樓。數以萬計的波特蘭市民走上街頭抗議，場面與2020年截然不同。抗議者身穿獨角獸、雞、充氣青蛙等造型，形成獨特的視覺符號，甚至引發其他城市模仿。隨後，數千人冒雨騎自行車、以全裸方式前往ICE大樓抗議，再度引發輿論關注。

抗議不僅止於象徵行動。家長組織主動保護學生，居民以車輛阻擋執法行動，甚至有家庭收留因家人被捕而無人照顧的孩童。儘管如此，2025年波特蘭的聯邦移民突襲行動仍明顯增加。在移民議題上，地方官員罕見展現一致立場，與州長科泰克（Tina Kotek）及多位民主黨州議員共同反對聯邦政府的強硬移民政策。

動盪未止 但城市仍在前行

總結2025年，波特蘭並未走向穩定，卻也展現出強烈的地方認同與集體行動力。無論是街頭抗議、政策爭辯，還是新市政體制的摸索，這一年都為城市未來留下深刻印記。

青蛙、收容所與新政府，成了波特蘭動盪一年的象徵。