抓緊春日尾巴！波特蘭賞櫻熱點大公開

（本報綜述）隨著春天正式到來，波特蘭市區櫻花已悄然綻放，街頭巷尾洋溢著粉白花海。過去兩週，許多櫻花樹已陸續開花，以下是幾個波特蘭地區不可錯過的賞櫻景點：

湯姆麥考爾河濱公園（Tom McCall Waterfront Park）

作為波特蘭最具代表性的賞櫻地點，這裡的櫻花樹是日本政府於1990年為紀念日裔美人歷史廣場（Japanese American Historical Plaza）而贈送的禮物，每年春天吸引大量民眾前來觀賞。

波特蘭日本花園（Portland Japanese Garden）

園內數株櫻花樹已開始綻放，包括旗幟花園（Flag Garden）的垂枝櫻及Umami Café附近的吉野櫻。花期一般從三月底持續至四月上旬，園方會定期在官網更新開花進度。

霍伊特樹木園與華盛頓公園（Hoyt Arboretum and Washington Park）

擁有超過2,300種樹木與植物，園內的櫻花與玉蘭花目前正值花期。推薦賞花路線包括Magnolia Trail、Winter Garden、Wildwood Trail（Magnolia與Hawthorn步道之間）、Maple Trail以及Overlook Trail。

塔博爾山公園（Mt. Tabor Park）

雖非櫻花密集之地，但公園內水庫四周的花樹在火山錐地形與城市背景映襯下，別有一番風味，適合喜愛拍照的民眾。

洛雷赫斯特公園（Laurelhurst Park）

位於東北波特蘭的這座城市公園擁有超過1,000棵樹，包括櫻花與玉蘭。市府網站提供互動式地圖，可供查詢各類樹種的具體位置。

俄勒岡州議會公園（Oregon State Capitol State Park，Salem）

願意前往波特蘭郊區的民眾不妨一遊位於州府塞勒姆的議會公園，目前櫻花正值滿開。即日起至3月31日，每晚6至10時還將設置日式燈籠照明，增添浪漫氛圍。

若想一睹春櫻美景，請趁這幾日好天氣，把握短暫花期，出門賞花去吧！