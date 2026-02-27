把空房間租出去 市政府給你補貼1500美元！

（本報綜述）如果你在波特蘭有自住房屋，家中還有閒置房間，現在把房間租出去，市政府可能會給你最多1500美元現金補助。這是波特蘭市政府最新推出的「房間共享試點計劃」，希望透過活化現有住宅空間，緩解住房短缺與無家可歸問題。

這項為期12個月的試點計劃將於2026年2月啟動，由波特蘭住房局負責執行。政策構想由市長基思·威爾森提出，他認為在新建住宅成本高昂、時間漫長的情況下，鼓勵屋主出租閒置房間，是一種相對快速、成本較低的解決方案。

根據規定，屋主若透過市府認可的房間共享機構成功出租第一間房，且租滿30天後，即可申請一次性1000美元補助；若再出租第二間或更多房間，每增加一間可再獲500美元。也就是說，若出租兩間房，最高可獲1500美元。

目前符合資格的共享機構包括PadSplit以及俄勒岡州教會聯合事工組織（Ecumenical Ministries of Oregon）。屋主必須透過這些合格機構媒合租客，不能自行私下出租後再申請補助。

不過，補助並非沒有條件。屋主必須與租客同住在同一個住宅單位，例如同一棟房屋或公寓；租金上限為每週不超過200美元（約每月800美元），且必須包含水電與所有費用，不得另收押金。租客不得為屋主家庭成員，包括父母、子女、祖父母、孫子女或其他親屬。

此外，屋主需承諾至少一年內持續提供房間出租，該房間在過去12個月內不得已出租過，並且必須符合俄勒岡州基本居住安全標準。房間也需在波特蘭市的出租登記系統中完成註冊。

在完成30天租期後，屋主需向共享機構索取租賃紀錄證明，並提交自我聲明表格至United Way of the Columbia-Willamette，經審核通過後即可領取補助金。

市長威爾森在新聞稿中表示，房間共享對屋主與租客都是「雙贏」方案，屋主可補貼收入，低收入租客則可找到較可負擔的居住選擇。市議會去年在預算協商中為該項目撥出50萬美元作為啟動資金。