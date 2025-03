打砸特斯拉門店 給特斯拉車身噴髒話 多地掀起打倒馬斯克熱潮

(本報綜述)近期,全美各地的特斯拉經銷店與車主頻頻遭遇惡意破壞,從砸車、噴漆、縱火到槍擊,特斯拉已成為街頭攻擊的高危目標。

就在3月6日上週四,俄勒岡州蒂加德(Tigard)的一家特斯拉經銷店在凌晨時分遭到槍擊,數扇玻璃被打碎,三輛車受損,甚至有子彈穿透牆壁擊中電腦螢幕。

這起槍擊事件僅僅發生在塞勒姆(Salem)特斯拉門店遭汽油彈攻擊之後不久。1月20日,一名男子向塞勒姆(Salem)的一家特斯拉經銷店投擲汽油彈,導致建築物和多輛車輛起火,其中一輛特斯拉被燒毀。

「馬斯克已毀了特斯拉品牌」

有分析指出,特斯拉的品牌形象正在美國乃至全球迅速惡化,尤其是隨著CEO馬斯克在政治領域的高調發言及動作,激起了廣泛爭議。一些曾經的忠實擁護者如今對特斯拉避之唯恐不及。知名投資者、Gerber Kawasaki財富管理公司聯合創辦人羅斯·蓋博(Ross Gerber)近日公開表示:「這是真正的仇恨,特斯拉這個品牌已經毀了。我得賣掉我的Cybertruck。」蓋博的公司曾是特斯拉的早期投資者,並因股價飆升獲得豐厚回報,但過去一年,他已多次拋售特斯拉股份,目前仍持有近1億美元的特斯拉股票。

然而,讓蓋博決定「斷舍離」的不僅僅是財務考量,而是他對馬斯克的行為感到不滿。他甚至預言,特斯拉股價在2025年將「腰斬」,其品牌價值正在迅速崩解。

從企業大亨到「美國二號人物」

馬斯克的政治影響力自特朗普當選美國總統後達到巔峰。作為特朗普的主要金主,馬斯克獲得了前所未有的權力,甚至被外界戲稱為「美國的二號人物」。他獲得了對美國政府「政府效率部」(DOGE)的控制權,直接影響聯邦政府的預算與改革,並大刀闊斧地裁減政府機構及人員,引發政府雇員及民主黨派的強烈反彈。

除了行政機構的重組,馬斯克還被指控打壓監管特斯拉的機構。例如,美國國家高速公路交通安全管理局(NHTSA)多次對特斯拉的自動駕駛系統進行安全審查,而該機構上週遭受大規模裁員,被認為是馬斯克的「報復行動」。

這些舉措激怒了許多左派人士及政府雇員,也直接導致特斯拉成為街頭抗議與暴力行為的主要目標。

全球特斯拉門店遭遇抗議與破壞

過去數週內,從舊金山到紐約,美國各地特斯拉門店陸續爆發抗議活動,抗議者手持「別給馬斯克送钱」、「馬斯克正在偷走你的錢」、「阻止馬斯克政變」等標語,在店門口阻擋潛在顧客進入。然而,這還只是相對溫和的示威活動,暴力事件的頻率正迅速上升。

科羅拉多州Loveland的特斯拉門店在1月底到2月初的短短10天內遭遇三次破壞,不僅門窗被砸,停放在店內的特斯拉車輛還被人用紅色油漆噴上納粹標誌,甚至有人企圖縱火焚燒車輛。

3月3日週一凌晨,美國馬薩諸塞州利特爾頓市一處特斯拉超充站發生縱火事件,7根充電樁遭受了嚴重的火災破壞。

類似的破壞行為還蔓延到了道路上,許多特斯拉車主報告稱,他們的車輛在停放或行駛途中遭受攻擊,被砸雞蛋、潑漆,甚至有人直接縱火焚燒。

3月2日,法國南部城市圖盧茲附近一家特斯拉汽車經銷店遭縱火破壞,8輛車被燒毀,4輛車嚴重受損。

由於馬斯克支持右翼政黨,歐洲市場的左派消費者對特斯拉展開了強烈抵制。德國柏林的特斯拉超級工廠甚至遭到左翼團體的抗議,他們用投影設備在工廠牆壁上投射「Heil」與「Boycott」等標語,直接將馬斯克比作納粹,呼籲全面抵制特斯拉。

特斯拉車主求自保:貼上「反馬斯克」標語

面對如此惡劣的社會氛圍,許多特斯拉車主不得不「自保」。從硅谷到紐約,越來越多的特斯拉車輛在車身貼上「我是在馬斯克發瘋之前買的特斯拉」(I bought my Tesla before Musk went crazy.)或者「我反對馬斯克」(I’m against Musk.)的標語,以示自己與馬斯克的政治立場無關,希望能避免被極端分子攻擊。

特斯拉本是高科技的象徵,如今卻變成了政治爭議的靶心。无论如何,政治訴求都應該通過和平的方式表達,一切暴力和違法的行爲都應該收到譴責和懲罰。

如今,不少特斯拉車主開始擔心自己的車輛是否會成為下一個攻擊目標。當Cybertruck的車身被噴上「Fxxk 馬斯克」,當特斯拉門店成為槍擊與縱火的目標,你還敢開著你的Cybertruck上街嗎?