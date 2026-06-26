房租越漲越離譜？竟是房產公司哄抬租金！

（本報綜述）許多租客都有同一個感受：明明市場看起來沒那麼熱，房租還是降不下來，甚至一路往上漲。現在，俄勒岡州檢方認為，這背後可能不只是“市場行情”，還可能有演算法和房東之間的價格配合。

俄勒岡州總檢察長Dan Rayfield宣布，州府已與房產管理公司LivCor達成700萬美元和解。該公司被指使用RealPage公司的租金定價系統，與其他房東共享競爭性數據，從而幫助維持或推高租金。

簡單說，就是多家房東本來應該互相競爭，誰家空房多、誰家租不出去，就該降價吸引租客。但檢方指控，這些房東透過軟體共享敏感租金訊息，再由演算法給出定價建議，結果讓租金維持在較高水準。

檢方在2025年1月提起訴訟，指控LivCor和另外多家房東把租金、定價策略等競爭數據交給RealPage系統，由演算法產生租金建議。州檢方認為，這種做法削弱了正常市場競爭。即使在原本該降租的情況下，房東也能藉助系統讓租金繼續維持高位。總檢察長Rayfield批評說，這些房產公司用軟體操控租賃市場，讓價格不斷上漲，最終買單的是俄勒岡州普通家庭。他也直言，房東不能把共謀交給演算法處理，然後說這只是正常商業行為。

據州府表示，LivCor在俄勒岡管理超過1600處使用RealPage定價軟體的多戶出租物業。這次和解仍需法院批准。根據協議，LivCor同意停止使用依賴敏感資訊來統一或協調租金的軟體，並配合州府繼續推進針對RealPage的訴訟。LivCor也同意建立反壟斷合規和培訓機制。如果未來再使用第三方租金演算法軟體，也可能受到法院指定監督員監管。

這已經是該案中的第二筆和解。2025年11月，俄勒岡州曾宣布與另一家大型物業管理公司Greystar達成700萬美元和解。目前，針對RealPage以及其他幾家大型物業管理公司的訴訟仍在繼續。參與這起訴訟的不只俄勒岡州，還包括北卡羅來納、加州、科羅拉多、康乃狄克州、伊利諾州、麻薩諸塞、明尼蘇達和田納西等州的總檢察長。

這起案件之所以引發關注，是因為它戳中了許多租客最現實的痛點：房租到底是市場自然上漲，還是有人用演算法一起抬價？如果房東都參考同一套系統，租客看似有很多選擇，實際上可能面對的是同一套漲租邏輯。

對俄勒岡租客來說，700萬美元和解只是個開始。真正關鍵的是，未來租屋市場能不能恢復競爭，讓房租不再被一套看不見的演算法悄悄推高。