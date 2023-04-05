成龍、吳京聯手的精彩動作喜劇 《龍馬精神》4月7日北美與中國同步上映  本地區上映電影院：CENTURY 16 CEDAR HILLS

（本報訊）《龍馬精神》是由楊子編劇、執導，成龍、吳京、劉浩存、郭麒麟領銜主演，餘皚磊、容祖兒、安志傑、小瀋陽、於榮光、釋彥能等聯合出演。《龍馬精神》是一部喜劇動作劇情電影，帶給你的不僅僅是搞笑的瞬間，還有一系列精彩的動作場面，讓你緊張刺激，開心又興奮！波特蘭是北美首映的城市之一，並將於2023年4月7日與全美及全中國同步上映。

《龍馬精神》聚焦一代龍虎武師的故事。主演的成龍表示，自己在片中飾演的武行老羅是對香港龍虎武師們的致敬，他說：“我演的是所有龍虎武師背後的故事。”在片中成龍將與一匹駿馬上演別樣的“父子情”。

成龍飾演的老羅一心想把自己的愛馬赤兔培養成龍虎武師。在“一人一馬”闖蕩片場的過程中，也展現出龍虎武師這一職業的種種艱辛，他們做最危險、最有難度的動作，只為帶來最精彩的視覺體驗。

“這部電影的靈感來自于紀錄片《龍虎武師》。”導演楊子這樣説道，能跟成龍合作一部電影，是他一直以來的心願，“我在這部紀錄片中找到了人物的原型，很幸運能夠得到大哥的支援。”

回憶起當初做龍虎武師時的經歷，成龍感慨萬分，“那時候一天只有5塊錢，演死屍躺在冰冷的水中一泡就是半天，還被人指責鼻子罵，一點尊嚴都沒有。有一次我從高樓跳下來，被一幫配音演員指責不會演戲，但是我不服輸，一定要證明自己，後來，也是這幫人，恭維我連手指都會演戲。”

當龍虎武師，斷手斷腳是常事。成龍回憶，年輕時上午摔斷腿，下午就接著拍戲，那時候連敷冰都不會，“有一次在加拿大拍戲，摔斷腿後他們説至少要休息三個月，我説這不行，馬上要開工，他們很驚訝：你們難道沒有工會嗎？我説有，我就是工會會長，但我們必須要完成 它。”

不過隨著時代和技術的發展，成龍也承認，當年那個搏命的時代已經逐漸遠去。電影中有人對老羅説，“你的時代已經過去了。”對此，成龍承認道，“現在對于演員的要求更多的是要漂亮，説實話，那個拼命的時代過去了。比如郭麒麟萬一做動作的時候受了傷，整個劇組都要停下來，以前不是，動作戲需要演員自己來。”

在楊子看來，雖然當年龍虎武師們做事的方式已經退居幕後，“但他們的精神留了下來，或許這些人多多少少會有一些失意、悲涼和唏噓，所以我們在這部電影中，就是要把他們的心聲都表達出來，這也是我們在創作時的一個訴求。”

電影不僅只有成龍和吳京的精彩搞笑的動作戲，還有精彩的劇情，成龍吳京拍對手戲眼含熱淚，暖心致敬龍虎武師精神。在《龍馬精神》中，成龍和吳京首次同框演對手戲，這次合作不僅驚喜，更令人感慨。作為兩代龍虎武師的代表，他們對龍虎武師精神有更深刻的感觸，拍攝一場對手戲時，成龍與吳京兩人一度眼含熱淚。成龍坦言，“有些對白真的打動了我們，這些說出來的對白，其實是我們以前經歷過的過程，所以一說到傷心處就會眼含熱淚”。

兩人在電影中有精彩合作，全力以赴，奮不顧身，一切為了熱愛！

Well Go USA再次引進強片進入北美院線主流市場，動作喜劇《龍馬精神》將帶給大家一場精彩絕倫的視聽盛宴！劇情節奏把控極佳，準確讓人感受腎上腺素飆升的感覺，以及動人的配樂，絕對讓你全程緊張與體驗前所未有的觀影刺激！

大波特蘭地區在比弗頓的CINEMARK CENTURY 16 CEDAR HILLS上映，地址: 3200 SW Hocken Ave, Beaverton, OR 97005。