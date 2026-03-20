慧霖寺舉行華人紀念墓園祈福儀式

追思先祖 銘記歷史 傳承文化 凝聚社區

天現日暈奇觀 映照傳統盛事

（本報記者俄廣才攝影報導）3月15日上午10時，波特蘭慧霖寺在朗花公墓舉行莊嚴隆重的祈福儀式，為即將在公墓第14區破土動工的「浪花」華人紀念墓園送上傳統祝福。麥魯瑪郡府官員、僑團領袖及各界代表踴躍參與，共同表達對先祖的追思與敬意。

祈福儀式由慧霖寺社區服務部負責人欒美先女士主持。

都會局議員Duncan Hwang、麥魯瑪郡議員朱莉婭·布里姆-愛德華茲、郡議員梅根·梅耶，波特蘭第42選區代表Rob Nosse，中華會館前主席、俄勒岡中國理事會執行主席應書琪，浪花紀念墓園設計師Michael Yun，以及李汝堯、王斌、林世勇、林忠、李世斌等多位知名僑領出席儀式並致辭。來賓們一致強調，此次祈福既是對早期華工移民的深切追憶，也是表達對先祖開拓精神的崇高敬意。墓園不僅記載著先人奮鬥的軌跡，更展現了華人社區的團結力量與多元文化的價值。

面對今日的盛事，與會嘉賓特別感念慧霖寺在祈福儀式中慈悲誦經，撫慰先祖英靈；同時也感謝各界攜手合作，讓曾被忽視的歷史再度浮現在世人眼前。

郡議員朱莉婭·布里姆-愛德華茲在致辭中表示：「我們抱著無比崇敬的心情在此聚集，這座紀念墓園是多年承諾、努力和付諸行動的結果。郡府通過相關提案正視我們歷史中的錯誤，不僅公開道歉更提供財政支持，為這一歷史性進程鋪平道路。」她特別盛讚墓園設計兼具藝術性與象徵意義，不僅緬懷華裔先民的卓越貢獻，更是一座連接歷史與未來的橋樑，彰顯深刻反思與社區團結的美好願景。

曾於2005年率先倡導紀念墓園項目的中華會館前主席應書琪，在致詞時回顧了這段艱辛歷程。表示「今天我們終於站在這裡，目睹這座姍姍來遲的華人紀念墓園即將動工，為了這一天我們走了太久、太辛苦。當年政府接管華人墓地、強行遷移先人遺骸，那段歷史成為我們心中的疼痛。」他指出，紀念墓園既是一座歷史性豐碑，也是一個見證、象徵政府在人權問題上進一步關注與改進。

慧霖寺創寺住持元丹欽列多吉 仁波切上師在祈福儀式上表示，即將動工的浪花華人紀念墓園承載著天、人、地三者的和諧之意，象徵著終於能夠將漂泊的祖先迎回故土，讓他們的靈魂得以安息，重歸平靜。

儀式中，上師向墓園基地灑淨水和拋撒五色穀物，而後與慧霖寺的諸位出家僧人等共同誦經祈福，場面肅穆且充滿禮敬之情。

就在上師莊重宣布儀式正式開始、並帶領眾人隨誦經聲合掌祈福之際，一幅仿彿感應天地的奇觀驟然顯現。原本連日陰雨、雲靄密佈的天空在此刻竟逐漸放晴，一輪金光耀眼的太陽緩緩露出，並在墓園上空形成一環絢麗壯觀的日暈奇景。這對於連日陰雨不停的波特蘭來說，如此景象令參與活動的人們激動不已。然而更令人驚奇的是，隨著祈福儀式於正午時分圓滿落幕，日暈光環也逐漸散去，天空再度回歸薄雲籠罩，似乎一切皆在冥冥中與儀式同步，為這段遲來的正義與安息，獻上來自天地最深的祝福。

儀式結束後筆者採訪了郡議員梅耶。她特別表達了對紀念墓園寄予的深遠期許，指這座墓園不只是對逝者的安頓與緬懷，更是開啟未來的一個重要契機，它象徵著地方政府與曾被系統性忽視的少數族裔社區之間，一種全新而持續深化的關係。

梅耶強調：「唯有當文化服務能夠真切地連結每一位居民，並對各族裔展現出真正的尊重時，我們才能稱之為公平。」梅耶堅信，唯有如此，波特蘭才能真正成為一座「尊重並珍視所有文化遺產，讓所有居民都能感受到歸屬感的美好家園。」

據了解，4月4日（清明節）上午11時，設計團隊將在浪花華人紀念墓園舉辦項目推介、諮詢等活動，歡迎各界人士積極參與。