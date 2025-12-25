（社團來稿）天氣轉冷了，慈濟志工送愛送暖給貧病的人。從11月7日開始，聯合華盛頓郡在Northwest Christian Church發放夾克、背包、襪子及個人清潔用品給街友後 ，又配合十二月節慶 ，在每月關懷的志工站，特別準備了溫馨的禮物和活動。

第一星期六 (12月6日)，在麥當老叔叔之家，除了例行的送健康晚餐外，又送了飲料、玩物和志工編織的圍巾、帽子、毛毯給病童和家人。

第二星期六 (12月13日)上午，一部分志工照常到食物銀行，幫忙包裝食物給需要的家庭。當日下午，慈濟志工於Gresham Post Acute Care and Rehabilitation Center舉辦了第一場溫馨熱鬧的節日慶祝活動，慈濟志工在這個中心，已關懷超過20年了。第三星期六 (12 月 20 日) 上午，又在港安「Reedwood Post Acute Care Center」舉辦另一場節慶活動。

兩次活動都由慈少高中團們主導，帶給安養中心院友喜悅與祝福。院友們齊聚餐廳，滿懷期待地迎接表演的開始。活動有來自長青公寓的舞者，帶來引人入勝的排舞「花好月圓」等舞蹈，贏得現場熱烈掌聲。慈少簡絜、林忻樂與林采榆以鋼琴、單簧管與長笛組成的器樂合奏，旋律悠揚動人。慈少劉錢錢演唱〈Holly Jolly Christmas〉與〈We Wish You a Merry Christmas〉，在節慶時光，獻上誠摯祝福。曾子情妹妹 以鋼琴演奏她可愛動人的〈Joy to the World〉與〈Jingle Bells〉。隨後，她與母親 賴筱雯 攜手合奏鋼琴曲〈Cantar!〉。活動最後，慈少成員帶領大家共舞〈The Macarena〉，以及溫馨感人的手語歌曲「我們都是一家人」中，畫下圓滿句點。

然而，歡慶並未隨著表演落幕而結束。慈濟志工們貼心地分發保暖襪子、圍巾或毛毯，送給中心的院友與工作人員。在共享這段溫暖時光的過程中，居民與志工彼此祝福、相互感恩，也再次印證了一個溫暖的道理——在這個世界上，「我們都是一家人」。（文:王華逵、吳堅次；照片:許家綾、黃靜妍）