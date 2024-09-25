愛達荷州別嫉妒 馬鈴薯成俄勒岡官方蔬菜

(本報綜述)9月23日，俄勒岡州州府塞勒姆舉行了一場特別的儀式，正式宣佈馬鈴薯為該州的官方蔬菜。這一消息或許令以馬鈴薯聞名的愛達荷州感到意外，但俄勒岡州早已在馬鈴薯種植業中佔有一席之地。

雖然馬鈴薯種植通常與愛達荷州聯繫在一起，但根據統計，俄勒岡州在全美馬鈴薯生產中排名第四，2023年收穫了大約45,000英畝的馬鈴薯。馬鈴薯產業每年為俄勒岡州帶來超過2億美元的經濟收益，成為該州第七大最具價值的農業商品。

州立法者於2023年通過了參議院共同決議案，使馬鈴薯正式成為州蔬菜。該法案的主要發起人，比爾·漢塞爾參議員在慶祝儀式上表示：「辛勤耕作馬鈴薯的農民是我們農業部門的中堅力量，今天我們通過這一舉措來肯定他們的貢獻。能夠推動這項決議的通過，我感到非常榮幸，這不僅是馬鈴薯種植者的勝利，也是所有俄勒岡州人民的慶祝日。」

除了在美國國內市場佔據重要地位，俄勒岡州的馬鈴薯也是一個重要的國際出口產品。俄勒岡州的馬鈴薯被廣泛銷往日本、台灣、韓國、菲律賓、墨西哥及南美洲，受到當地市場的歡迎。

值得一提的是，2023年俄勒岡州的馬鈴薯產量超出了市場需求，農民們共生產了多達6億顆（相當於165,000噸）的過剩馬鈴薯。

這一榮譽的授予，無疑讓俄勒岡州的馬鈴薯種植者感到自豪。愛達荷州可能要接受這個事實：馬鈴薯不再是它們獨有的象徵，俄勒岡州已經在這一領域證明了自己的實力。