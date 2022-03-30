意想不到!研究稱亞裔老年人生活“最不如意”

（綜合報導）《美國家庭醫學委員會雜志》最近發表的一項研究顯示，與其他族裔的同齡人相比，亞裔老年人的生活滿意度明顯較低，得到的情感支持也較少。

這項研究基于“加州健康訪談調查”2018年的數據，樣本包括近8200名65歲及以上的中國、韓國、菲律賓和越南裔老年人。研究于今年1月發表，已經過同行評議。

該研究的首席研究員、加州大學洛杉矶分校健康政策研究中心的高級研究員Riti Shimkhada表示：“我們知道，認爲亞裔比其他族裔過得更好是一種普遍的誤解。關于老年人，我們還有很多不了解的地方，這些結果表明，他們的生活并不像人們料想的那樣如意。”

在受訪的亞裔老年人中，只有54%的人對自己的生活感到滿意，其他族裔受訪者中，這一比例爲80%.與此同時，56%的亞裔老年人報告說，他們經常或總是得到所需的社會和情感支持，這一比例也明顯低于其他群體的80%.Shimkhada說，受訪者的收入水平或家庭規模沒有顯著差異。

在亞裔中，韓裔老年人的生活滿意度最低，爲40%。不到三分之一的韓裔受訪者表示，他們得到了所需的社會和情感支持，相比之下，中國和菲律賓裔受訪者這一比例接近三分之二。

全美亞太裔心理健康協會執行董事DJ Ida說，一些社會和文化因素使來自邊緣社區的人老齡化過程變得特别痛苦。

DJ Ida說：“總的來說，随着年齡增長，人們對心理健康的需求會增加。”她指出，身體和情感上的疲憊，以及“圍繞生命意義的焦慮感”，都随着年齡增長而變得更加嚴重，“但我們的醫療設施不足以滿足亞裔社區的需求”。

例如，根據美國國家亞太老齡化中心的一份報告，沒有多少心理健康服務機構能夠滿足亞裔老年人的語言需求，他們中超過一半的人英語水平有限。

Shimkhada說，這項研究最大的局限性是，關于生活滿意度和情感支持的數據隻有一年，這使得追蹤長期趨勢或疫情影響變得困難。此外，南亞裔沒有被包括在分析中，因爲他們的樣本量太小。

疫情加劇了老年人的社會孤立和孤獨感，可能導緻生活滿意度更低。亞裔聯合會的一份新報告發現，由于反亞裔暴力，紐約75%的亞裔老年人害怕離開家。但Shimkhada說，反亞裔仇恨事件的增加，也使社區對老年人的支持度上升，特别是以志願巡邏小組的形式，這可能會促進支持感。

另一個可以改善的領域是初級健保或家庭醫生，他們通常是許多老年人的首要或唯一的社會接觸點。

而非盈利組織“老年人自助”的項目和管理主任Winnie Yu指出，經歷長期貧困的老年人有更高程度的恐懼和焦慮，這往往源于創傷經歷。

老年人自助向舊金山灣區4萬多名低收入老人提供醫療健保和社會服務。疫情期間，該機構推出了一系列視頻和面對面活動，包括瑜伽、減壓和營養講習班、曆史和計算機課程。

Winnie Yu說，老年人滿意度調查的結果與她在社區中觀察到的情況相符，但這些數據可能被低估了，因爲一些老人不願報告自己的真實狀況且對尋求心理治療有抵觸。

她表示：“我擔心的是，更多老年人在默默地承受痛苦，他們認爲自己可以自己處理問題，會盡可能多地自己解決問題，而不是尋求幫助。”