想要聖誕禮物準時送達？您一定要在這些日期前寄出！

(本報綜述)隨著聖誕節臨近，聖誕購物季節如火如荼進行中，但寄送聖誕禮物的截止日期卻已經臨近了。如果您有聖誕禮物，想要在節前準時送達，建議您參考下面我們給您提供的各快遞運營商的最新消息。

距離聖誕節僅20天，今年的聖誕節適逢週一，而週六日快遞公司多不上班，所以今年的聖誕禮物將更難準時送達。

「每年運費都在上漲，而且隨著截止日期的臨近，費用和附加費用也變得更加昂貴，」電商運輸解決方案平台ShipStation的副總裁Krish Iyer表示。

他還敦促消費者註意他們何時將包裹交給快遞公司。在下午晚些時候和晚上訪問UPS和FedEx可能意味著包裹要等到第二天才能寄出。

美國郵政服務（USPS）宣布了聖誕節及時遞送的截止日期：

– 12月16日是使用USPS Ground Advantage和First-Class Mail服務的5天送達服務的截止日期。

– 如果您選擇4天送達服務，您可以在12月18日之前寄出包裹，以確保您的包裹可以及時送達。

– 您也可以選擇12月21日之前使用USPS的Priority Mail Express 1天送達服務。

請注意，USPS將不會在聖誕節當天投遞常規郵件。由於今年聖誕節前夕是星期天，常規USPS投遞的最後一天是12月23日星期六。對於Priority Mail Express郵寄，如果支付了假日附加費，最後一天計劃投遞日是12月24日星期日。郵資費用根據郵寄的包裹類型和目的地而異。

聯邦快遞（FedEx）聖誕節截止日期最新消息如下：

– 使用FedEx Ground Economy服務郵寄包裹的截止日期為12月13日。

– 對於FedEx Ground 5天送達服務，截止日期為12月15日。

– 1天送達服務，截止日期為12月21日－即聖誕假期前的星期四。

– FedEx也提供更為快遞服務，讓臨時購物者有更多的時間。

– 使用FedEx SameDay服務，截止日期為12月22日星期五，以確保包裹在12月24日星期日或之前到達。除了FedEx Custom Critical外，所有FedEx服務在聖誕節當天都會關閉。

聯合包裹服務（UPS）聖誕節截止日期如下：

– 12月19日之前使用UPS的3天送達服務，即UPS 3 Day Select，以確保它們在12月23日到達。

– 您也可以在12月21日之前使用UPS Next Day Air服務郵寄。

– 如果您是網購，您還可以選擇使用出貨商的週六遞送選項，在12月22日之前寄送。

隨著聖誕節的臨近，郵寄截止日期正迅速臨近。各大快遞公司和零售商已經宣布了各自的截止日期，以確保購物者的禮物能夠在節日期間準時到達。消費者不僅需要注意郵寄服務的截止日期，還要注意將包裹交給快遞公司的時間，以免因為時間問題而錯過截止日期。不同服務的截止日期有所不同，因此建議購物者提前規劃並及時採取行動，以確保一個愉快的聖誕購物體驗。