想做島主？俄勒岡3座小島售價2.45萬美元起

（本報綜述）想在俄勒岡買下一組小島，價格可能比不少人想像中低。位於安普誇河（Umpqua River）下游的3座小島即將公開拍賣，總面積約20英畝，最低出價為24500美元，平均每英畝約1225美元。不過，這筆看似便宜的交易背後，也有開發限制、交通不便和高水位風險等現實條件。

這3座小島位於斯科茨堡（Scottsburg）與里德斯波特（Reedsport）之間，由木材公司持有。拍賣的密封投標截止日期為6月3日。這也是業主首次將這組小島公開出售。

根據拍賣資料，3座島面積從2英畝到12英畝不等，位置在休斯洛國家森林（Siuslaw）以南。島嶼目前屬於「河口保育」分區，依照俄勒岡土地使用規定，開發受到限制，不能簡單理解為買下後就可以自由建房。

所謂「河口保育」分區，主要是為了保護河流入海口附近的自然環境與水域生態。拍賣資料顯示，可能允許的用途包括與水域相關的休閒活動和水產養殖等。該公司總裁約翰·羅森塔爾表示，其中最大的一座島可能具備容納一間小型季節性木屋的潛力，可作為隱蔽的釣魚基地。

不過，買家也需要注意，這些島沒有道路可達，前往島上可能需要船隻或其他水上交通工具。拍賣說明還提醒，島嶼海拔約40至50英尺，在高水位期間，每座島都有相當一部分區域可能受到影響。

羅森塔爾表示，島嶼拍賣往往會吸引不同類型買家，包括喜歡自然環境的私人買家、保育團體，以及尋找特殊土地用途的人。他透露，這次安普誇河3座小島已吸引來自俄勒岡和華盛頓西南部潛在買家的興趣。

除這3座小島外，該公司2026年春季拍賣還包括一處俄勒岡房東出售位於波特蘭和塞勒姆（Salem）的43棟住宅、一處最低出價15.5萬美元的57英畝西萊茲河（Siletz River）林場，以及一處靠近斯卡普斯（Scappoose）、可建住宅的12英畝林場，最低出價為97500美元。

按照拍賣規定，投標時需支付10%押金，並提交已簽署的買賣協議。未中標者押金將退還。有興趣者可聯繫RM/NW Auction索取投標文件。

所以，想不想花24500美元起，買下3座俄勒岡小島，週末坐船上岸釣魚、露營，過一把「島主」癮？