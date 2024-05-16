您或有資格向WinCo超市申請高達200 美元賠償

(本報綜述)成千上萬的波特蘭WinCo Foods超市的消費者，將有資格向該超市申請最高200美元的賠償。該超市涉嫌將城市清潔能源稅不當轉嫁給顧客，因而引發集體訴訟。

在今年一月份，WinCo同意支付360萬美元給顧客，以解決集體訴訟。這起訴訟指控 WinCo 在銷售商品時，並未適當告知波特蘭的顧客實際的商品成本。當時，WinCo 在商品的價格中添加了一1%的附加費(與清潔能源基金相關的)，但並沒有清楚地告知顧客。

根據和解條款，任何在2019年6月1日至2022年5月8日期間購買非食品商品（如非食用商品、啤酒和葡萄酒）並支付了額外費用的顧客，都可以提交索賠。索賠截止日期為2024年7月9日，可透過網站oregonclassactionsettlement.com線上提交，或發送郵件至 *protected email* 。

代表顧客的波特蘭律師表示，顧客需要在宣誓下確認他們在波特蘭市內的三家WinCo商店購買了哪些非食品商品。律師提醒，作為索賠驗證過程的一部分，理賠小組可能會要求顧客提供本地地址及其他驗證信息，如借記卡對賬單或紙質收據（如有）。由於索賠驗證過程可能較長，消費者可能需要等待數月才能收到賠償。

值得注意的是，去年Safeway也就類似訴訟達成了875萬美元的和解協議。Safeway案件中的索賠人同樣有資格獲得高達200美元的賠償。