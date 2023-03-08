悅龍中餐馳名正宗台山煲仔飯飄香全城 凡惠顧滿$150   就可免費享用一鍋

（本報訊）在寒冷的天氣中，最愛就是一鍋熱騰騰的煲仔飯。如您也有同樣的想法，那就不能錯過悅龍中餐館推出的推廣活動。

為酬謝新老顧客，即日起推，悅龍中餐請您品嚐該店馳名正宗台山煲仔飯，只要您在波特蘭店惠顧滿$150，悅龍就請您吃一鍋價值$60的煲仔飯。您可以從黃鱔、臘味、排骨、滑雞等四款口味的煲仔飯中任選一款，每圍限送一鍋。

煲仔飯是一種雅俗共賞的平民美食，將飯、臘味、肉類等等放進平實的瓦煲裡，慢工出細貨，用熱力逼出食材的珍饈百味。

悅龍是波特蘭市首家推出正宗台山煲仔飯的中餐館，其黃鱔煲仔飯更成為一時佳話，食客們都說紛紛要品嚐一下這一味久違了的家鄉煲仔飯。

悅龍的煲仔飯選材新鮮，並充分融合了肉汁、菜香與飯焦的香氣，香味醇厚，聞之食欲大開，嘗之齒頰留香。有介紹說煲仔飯的正確吃法，一是先聞香，感受米香、肉香和菜鲜。二是澆上秘製醬汁，品味其鲜美醇厚。三是拌飯，苗米粒粒分明，油潤焦香，好吃到看得見!

悅龍的中菜，一向口碑載道，其中極受客人喜愛的特選菜式包括有北京鴨、一品鍋、避風塘炒蜆、花菇鵝掌煲………等等。悅龍將繼續精益求精，繼續以最新鮮的食材為顧客精心準備各式美食菜式。悅龍中餐筵開22席，歡迎各界預訂午市晚飯、壽筵喜酌、社團派對等。

去年，悅龍更大展鴻圖，在18公路上著名的Spirit Mountain賭場內開設分店，開業以來，大受歡迎。該店天天供應點心，粉麵小炒、晚飯小菜、游水海鮮等，就連悅龍的特別推介北京鴨都可以在此吃得多。這分店餐堂寬大，可承接大小型宴會，宴會廳更可筵開過百席，歡迎預訂。

波特蘭總店：

營業時間：早上11點 至晚9點半 逢星期一休息

地址：707 NE 82nd, Portland OR 97220

訂座電話：503-256-3828

Spirit Mountain 賭場內分店:

營業時間：星期二至五 早上11點至晚11點, 周末日: 早上11點至晚12點 逢星期一休息

地址：27100 SW Salmon River Hwy, Grand Ronde OR 97347

訂座電話：503-879-6189