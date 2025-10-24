怕孩子花生過敏？嬰兒期提早餵食花生或可脫敏！

（本報綜述）家長們過去最怕孩子吃花生會過敏，但最新研究顯示，越早吃反而越能降低過敏風險。美國醫學界近年大幅修正育嬰建議，鼓勵嬰兒在四到六個月大時就可少量接觸花生製品，以幫助免疫系統提早「學會分辨」，降低未來發生過敏的機率。

根據《美國兒科醫學期刊》最新發表的研究，自2015年美國修改指引、鼓勵嬰兒提早吃花生後，0至3歲幼兒的花生過敏率十年間下降超過27%；2017年擴大建議後，降幅更達四成。研究估計，已有約4萬名兒童因此避免發展出花生過敏。

這項變化源自2015年英國倫敦國王學院教授吉迪恩·拉克主導的研究，證實嬰兒期引入花生可將過敏風險降低八成，且保護效果可持續至青春期。這一發現徹底推翻過去「三歲前不吃花生」的傳統觀念。

美國費城兒童醫院過敏專家大衛·希爾指出：「十年前我們擔心孩子會過敏，所以不讓他們吃；如今我們知道，正是因為沒吃，免疫系統才沒機會學習。」他強調，只要方式正確、量少且在家長監護下進行，提早餵食是安全且有效的。

不過，調查發現目前仍只有約三分之一的兒科醫師完全遵循新指引。許多家長仍擔心安全性，不知道如何在家操作。專家建議，家長可從極少量開始，例如將花生醬拌入米糊或稀釋成泥狀，每次觀察孩子反應後再逐步增加。

美國非營利組織「食物過敏研究與教育協會」（FARE）也呼籲，早期餵食不僅能保護孩子，更能減少家庭與社會的醫療負擔。

目前的官方建議（2021年更新版）指出，嬰兒四到六個月大即可在醫師指導下接觸少量花生、牛奶、黃豆或堅果食品，不需事前過敏篩檢。

36歲的營養師蒂芬妮·里昂分享親身經驗：「我在孩子四個月大時就給他們嘗少量花生醬，一開始媽媽還嚇了一跳，但現在她也認同這是最科學的做法。」

專家提醒，花生過敏仍是美國最常見的食物過敏之一，約影響2%的兒童。但這項研究帶來明確訊息，提早接觸不是冒險，而是預防。

（本文僅供健康資訊參考，不構成任何醫療建議。若您的孩子有過敏或健康疑慮，請務必先諮詢兒科醫師或過敏專科醫師。）