快來申請免費空調機 6月30日截止 

（本報綜述）夏天高溫即將到來，波特蘭市免費空調機項目申請期限也快到了。市府提醒，酷夏波特蘭免費空調機項目（Cooling Portland）的申請將於6月30日截止，符合條件的居民應盡快申請。

「酷夏波特蘭」項目是由波特蘭清潔能源基金資助的氣候防災項目，主要為低收入、容易受到高溫傷害的波特蘭居民，免費提供並安裝可移動式冷暖空調機。項目原本設計為5年內安裝25000台設備，目前已發放約22000台。

市府表示，6月30日後將停止接收新申請，主要是為了確保現有資金能覆蓋已經在等待名單上的居民。也就是說，申請截止後，空調機仍可能在整個夏天繼續發放和安裝，但新申請將不再受理。

這項服務並不是所有人都能拿到。申請人必須住在波特蘭市內，家庭收入不超過當地收入中位數的60%。項目會優先照顧高風險人群，包括60歲以上老人、有容易因高溫生病的健康問題，或獨自居住的人。若申請人沒有兩項以上高風險因素，也可能被放入等待名單，等優先人群拿到設備後再安排。

有需要的居民可以上網申請，網址：https://www.portland.gov/bps/cleanenergy/cooling-portland/apply-cooling-unit；也可以撥打311，由工作人員協助聯繫社區合作機構。參與機構包括APANO等社區組織。若居民住在參與項目的住房機構管理的房屋內，也可向物業經理詢問是否符合資格。

「酷夏波特蘭」項目預計於今年底結束。市府表示，未來相關資金將更多轉向整體居家節能升級。不過，市議員坎迪斯·阿瓦洛斯表示，高溫已是緊急問題，她會繼續與相關單位溝通，避免最需要幫助的人在夏季失去服務。

波特蘭近年夏季高溫越來越嚴重，對老人、慢性病患者、低收入家庭和獨居者尤其危險。家中沒有空調的人，一旦遇到熱浪，可能出現中暑、脫水甚至生命危險。

市府提醒，申請進入等待名單不代表立刻拿到空調機，但錯過6月30日截止日，可能就失去今年申請機會。家中有老人、病人或沒有空調的低收入居民，應盡快查看資格並申請。