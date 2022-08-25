張建敏總領事首訪俄勒岡州 與凱特 布朗州長親切會面

（本報記者俄廣才攝影報導）中國駐舊金山總領館總領事張建敏大使一行，於8月18日上午抵達波特蘭，對俄勒岡州進行了為期三天的正式友好訪問。

隨行前來的總領館官員有：文化參贊翟德玉，政治新聞處主任羅爽領事，政治新聞處副領事張景鋮，文化處副領事劉偉偉。

當張建敏總領事一行抵達國際機場時，波特蘭玫瑰使團舉行了最高禮儀的迎賓儀式，歡迎首次來訪的張總領事及其隨行人員。

當天下午，俄州州長凱特 布朗在州立圖書館臨時州長辦公室親切會見總領事張建敏大使一行，及俄勒岡中國理事會執行主席藍進、副主席應書琪等。雙方就經貿交流、氣候變化、教育合作以及目前中美關係等共同關心的話題進行了交談。

布朗州長在會談時，對張建敏總領事一行的來訪表示熱烈歡迎，對俄勒岡與中國多年以來的友好關係不斷深入發展感到非常滿意。

布朗指出，俄勒岡州綺麗湖國家公園與中國武夷山國家公園可持續發展的友好關係，是兩地在治理氣候變化方面一個很好的合作項目。目前，俄勒岡州立大學林業學院與福建農林大學在森林管理、水土保持及可持續性旅遊等方面正在進行相關合作。

布朗州長非常重視俄州與中國在教育方面的交流，希望中國的留學生能來俄勒岡，俄州的學生也能夠到中國去學習。她還特別提到了本地的woodstock中文融入學校，認為這是一個非常好的教學模式。

張建敏總領事在會談中表示，2021年俄勒岡對華貿易同比增長13%，俄州在經貿、教育與文化交流等方面一直走在中美關係的最前沿，為兩國關係的友好發展起到了重要的促進作用。在應對氣候變化方面，中國會積極配合俄勒岡與福建省州之間的交流與合作。

會談中，張建敏總領事還就佩洛西眾議長竄訪台灣問題，向布朗州長闡明了中方的原則立場。

8月19日晚，張建敏總領事一行出席了俄勒岡僑界舉行的歡迎晚宴，並於9月20日出席了中日韓第七屆三國文藝演出「三國之舞」。

訪問期間，張建敏大使深入主流社會，直面現實難題，與俄州政、商、僑界民眾進行對話，為各界人士增信釋疑，闡述中國政府的原則立場，彰顯了中國年輕一代外交官的謙虛、儒雅的風度，為中美關係注入了正能量，贏得了美國主流社會領袖的理解與尊重。