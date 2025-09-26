市議會擬放寬建築與營業許可 盼刺激經濟

（本報綜述）在波特蘭，許多想要裝修店面或翻新室內空間的業主，往往遇到一個令人頭痛的問題：即使只想整修建築物裡面，市府也可能要求他們額外重做人行道、改造路口無障礙斜坡，甚至種樹。這些工程與室內裝修並沒有直接關聯，但卻是拿到許可的前提，動輒增加數千美元的成本。

波特蘭市議會認為，這些原本出於「改善環境」的好意規定，卻無形中阻礙了新企業開張，也讓小商戶難以擴張。本週三，市議會將表決一項新規，暫時放寬這些要求，讓單純做室內改建的業主不再被迫承擔額外的戶外工程。新規將至少實施到2029年1月。

市府官員指出，這些改變可能為業主省下數千美元的開銷，對想要經營餐館、小店或只是翻修住宅的人來說，都能減輕不少負擔。

值得注意的是，這次放寬只針對「室內改建許可」。如果是新建建築，或者要把住宅改成商店、辦公室等改變用途的工程，相關人行道或植樹規定仍然會適用。

市議員丹·萊恩（Dan Ryan）表示，這些調整回應了許多小商戶和屋主的長期抱怨，是幫助企業留在波特蘭、繼續經營的第一步。共同提案人傑米·鄧菲（Jamie Dunphy）也說：「我們的好意反而阻止了新企業和新發展，現在是時候拆掉這些障礙了。」

這項改革也是波特蘭多年來簡化許可程序努力的一部分。州議會早前已修改法律，禁止在某些情況下把人行道或街角改善列為發放建築許可的條件。市議會表示，未來還會繼續檢討更多規定，以降低企業和居民的門檻，推動經濟復甦。