市議員促市長對ICE設施採取緊急行動

（本報綜述）兩名波特蘭市議員1月27日聯名致函市長基思·威爾遜，要求市府就南波特蘭的美國移民暨海關執法局（ICE）設施採取更強硬、迅速的行動，嚴格執行市政法規，回應聯邦執法人員近期對抗議民眾使用催淚瓦斯的爭議。

市議員安潔莉塔·莫里洛與米奇·格林在信中指出，聯邦執法人員在ICE大樓外對示威者多次使用化學制劑，影響鄰近社區安全。他們表示，這樣的行為已違反波特蘭今年1月2日生效的新規定。該規定明確禁止拘留設施的業主，允許租戶在社區內釋放催淚瓦斯或其他化學物質，並將此類行為列為公共滋擾。

南波特蘭ICE設施近幾個月來一直是抗議焦點。上週，在明尼蘇達州再度發生聯邦執法人員擊斃美國公民事件後，波特蘭的抗議活動明顯升溫。1月24日，約500名民眾聚集在ICE大樓外示威，譴責聯邦移民執法的暴力作法。

除了催淚瓦斯爭議，市議員也提到，市府去年已認定該ICE設施違反土地使用核准條件。根據原本的協議，該場所只能短暫拘留人員，不得超過12小時，但實際運作中曾出現超時拘留情況。議員呼籲市府對相關違規行為採取行動，包括發出警告或處以罰款。

目前，該建築物業主已提出行政複查申請，案件正進入申訴程序。市長威爾遜辦公室尚未對議員的聯名信作出回應。不過，威爾遜日前曾表示，他理解市民對聯邦執法行動影響公共安全的擔憂，但也提醒，若倉促撤銷土地使用許可，可能引發法律挑戰。

另一方面，華盛頓州官員近日也表態，若ICE在當地的執法行動侵害居民權利，州政府將考慮提起訴訟。華盛頓州長與州檢察長批評聯邦執法人員未持司法搜索令闖入住家、在街頭強制執法的作法可能違憲，並表示地方政府將密切關注事態發展。

從波特蘭市議會到鄰州官員的警告，顯示地方政府對ICE執法手段的反彈持續升高，ICE設施在城市社區中的角色與界線，正面臨越來越嚴格的檢視。