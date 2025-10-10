市政府邀請餐車商販到公園擺攤 費用最低僅5美元！
（本報綜述）波特蘭市政府宣布，為支持小型商家並讓公園空間更有活力，即日起開放全市39處公園與自然區供餐車、手作攤販及其他流動商販申請擺攤。新制度大幅降低費用與行政程序，攤商每日最低僅需5美元即可在指定地點營業。
波特蘭公共工程副行政官普莉雅‧丹納帕爾（Priya Dhanapal）表示：「這項政策旨在活化公共空間，鼓勵創業者參與社區經濟，讓波特蘭的綠地不只是休憩場所，更成為社區活力的中心。」
申請資格與要求
根據波特蘭公園與娛樂局（Portland Parks & Recreation, PP&R）規定，申請者必須符合以下條件：
- 具備營業執照：需持有俄勒岡州（Oregon）商業執照與波特蘭市商業稅務合規證明（City of Portland Business Tax Compliance Certificate）。
- 保險與安全要求：需具備商業責任保險（Commercial Liability Insurance），並將波特蘭市列為附加被保人（additional insured）。若有員工，須提供工傷保險（Workers’ Compensation Insurance）。
- 餐飲攤商須符合麥魯瑪縣（Multnomah County）食品安全標準，並取得相應的餐車執照。
- 自負清潔責任：須自備垃圾處理方案，營業後清理自身產生的垃圾與廢棄物。
- 僅限機動單位（mobile units）：餐車或掛拖車需為合法上牌車輛；手推車與非機動攤位不在此計劃範圍內。
申請與操作流程
- 確認符合資格：確保所有執照、保險與安全規範均已辦妥。
- 選擇地點：在市府網站的「Mobile Vending Map」上查詢可設點的公園，共計39處，包括：聖堂公園（Cathedral Park）、克林頓公園（Clinton Park）、加布里爾公園（Gabriel Park）、賽爾伍德河濱公園（Sellwood Riverfront Park）、麥特塔博山公園（ Tabor Park）、華盛頓公園（Washington Park，限指定區域）等。
- 線上付費申請：
– 下載Parking Kitty手機應用程式（iOS或Android皆可），或使用網站版本。
– 輸入公園對應的停車區代碼（例如Cathedral Park代碼1415）。
– 每日繳費後即可獲准在當日於該停車區經營。
- 營業規範：
– 攤商僅可在指定停車格內營業，禁止擺放額外桌椅、設備或廣告招牌。
– 營業時間須遵守公園開放時段，公園關閉後不得繼續營業。
– 攤商需服從公園巡查員（Park Ranger）或市府人員指示，如違規可被罰款或撤銷許可。
攤位費率：多數公園每日費用為 5美元，熱門地點如：
- Multnomah Arts Center（每日10美元）
- Waterfront Park部分區域（每日10至13美元）
- Pittock Acres Park與華盛頓公園（每日40美元）
市議員米奇‧格林（Mitch Green）表示，該措施「為小型創業者打開新的生存空間，也讓波特蘭的公園生活更有活力與創意」。更多詳情、完整公園名單與申請步驟，可上網查詢：portland.gov/parks/mobilevending。