市政府邀請餐車商販到公園擺攤 費用最低僅5美元！

（本報綜述）波特蘭市政府宣布，為支持小型商家並讓公園空間更有活力，即日起開放全市39處公園與自然區供餐車、手作攤販及其他流動商販申請擺攤。新制度大幅降低費用與行政程序，攤商每日最低僅需5美元即可在指定地點營業。

波特蘭公共工程副行政官普莉雅‧丹納帕爾（Priya Dhanapal）表示：「這項政策旨在活化公共空間，鼓勵創業者參與社區經濟，讓波特蘭的綠地不只是休憩場所，更成為社區活力的中心。」

申請資格與要求

根據波特蘭公園與娛樂局（Portland Parks & Recreation, PP&R）規定，申請者必須符合以下條件：

具備營業執照：需持有俄勒岡州（Oregon）商業執照與波特蘭市商業稅務合規證明（City of Portland Business Tax Compliance Certificate）。 保險與安全要求：需具備商業責任保險（Commercial Liability Insurance），並將波特蘭市列為附加被保人（additional insured）。若有員工，須提供工傷保險（Workers’ Compensation Insurance）。 餐飲攤商須符合麥魯瑪縣（Multnomah County）食品安全標準，並取得相應的餐車執照。 自負清潔責任：須自備垃圾處理方案，營業後清理自身產生的垃圾與廢棄物。 僅限機動單位（mobile units）：餐車或掛拖車需為合法上牌車輛；手推車與非機動攤位不在此計劃範圍內。

申請與操作流程

確認符合資格：確保所有執照、保險與安全規範均已辦妥。 選擇地點：在市府網站的「Mobile Vending Map」上查詢可設點的公園，共計39處，包括：聖堂公園（Cathedral Park）、克林頓公園（Clinton Park）、加布里爾公園（Gabriel Park）、賽爾伍德河濱公園（Sellwood Riverfront Park）、麥特塔博山公園（ Tabor Park）、華盛頓公園（Washington Park，限指定區域）等。 線上付費申請：

– 下載Parking Kitty手機應用程式（iOS或Android皆可），或使用網站版本。

– 輸入公園對應的停車區代碼（例如Cathedral Park代碼1415）。

– 每日繳費後即可獲准在當日於該停車區經營。 營業規範：

– 攤商僅可在指定停車格內營業，禁止擺放額外桌椅、設備或廣告招牌。

– 營業時間須遵守公園開放時段，公園關閉後不得繼續營業。

– 攤商需服從公園巡查員（Park Ranger）或市府人員指示，如違規可被罰款或撤銷許可。

攤位費率：多數公園每日費用為 5美元，熱門地點如：

Multnomah Arts Center（每日10美元）

Waterfront Park部分區域（每日10至13美元）

Pittock Acres Park與華盛頓公園（每日40美元）