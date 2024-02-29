市政府提醒居民繳納藝術稅

(本報綜述)波特蘭市政府開始陸續向居民寄送催繳信件，提醒居民按時繳納35美元的波特蘭藝術稅。該稅於2012年開始徵收，主要用於支持本市的藝術和文化活動，包括藝術教育計畫、音樂表演、文化機構和博物館等。

年滿18歲的波特蘭居民，且家庭收入超過聯邦貧困水平，且個人年收入為1,000美元或以上的，都需要繳納藝術稅！ 如果您的家庭年收入等於或低於聯邦貧困水平，則可以申請豁免。

如果居民在納稅年度的12月31日時已年滿18歲，則必須申報並繳納藝術稅，除非獲得免稅。以下波特蘭居民不需繳納藝術稅：

未滿18歲的個人；家庭年收入等於或低於聯邦貧窮線的個人(2024年聯邦家庭貧困線為單身之家$15,060；每增加一口人增加$5,380)；和/或任何類型年收入低於1,000美元的個人。

藝術稅的繳納時間與聯邦稅務申報相同（通常是4月15日）。藝術稅補課延期繳納或申報。根據波特蘭政府官網通知，居民可以透過線上、郵寄或親自前往辦理來申報和繳納藝術稅，或申請免稅。市府提醒居民，即使不需要繳稅，也必須申報。在申報時提供您的電子郵件地址，無論是線上還是紙本表格，都可以讓稅務部門在明年發送電子提醒通知。申報藝術稅只需要提供五（5）個資訊：姓名、地址、電子郵件地址、完整的社會安全號碼和您的出生年份。詳情請見https://www.portland.gov/revenue/arts-tax。

稅務部門提醒，藝術稅到期日的次日，如還未繳稅，將徵收15美元的罰款。如果藝術稅未在到期日後六個月或更長時間內支付，將徵收額外的20美元罰款。