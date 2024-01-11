市政府將投資1500萬在老城區建滑板公園

(本報綜述)負責監督波特蘭公園及康體事務的波特蘭市議員丹·萊恩近日宣布，計劃在波特蘭的老城區興建一個「世界級」滑板公園，旨在為老城區帶來經濟提振。

議員表示，這座投資1500萬美元的滑板公園的選址為Willamette河西側的Steel Bridge附近。「當我們擁有更多遊樂場所時，城市的生活品質就會更好，」 萊恩議員表示。「將老城區的一部分轉變為全市娛樂勝地，這將為我們的企業、鄰里以及來自世界各地的遊客帶來巨大的資產。」

「靠近Steel Bridge的滑板公園將具有世界級的吸引力，」 鋼橋滑板公園聯盟主任萊恩·哈沙根表示。「它將為波特蘭老城區注入生命力和活力。新公園將通過提供一個極具包容性的娛樂空間，激活該區域。企業、社區和滑板愛好者都會對議員在振興波特蘭市中心方面進行的這一投資感到欣喜。」

自2000年初以來，在波特蘭市中心建立一個頂級滑板公園的構想一直在醞釀中，如今終於得到確認。今年春季，公園及康體局(PP&R)將與項目合作夥伴一起展開財產收購和可行性調研工作，然後進行社區參與和設計。儘管該項目取得了積極的進展，公園及康體局仍面臨著約6億美元的重大維護積壓。