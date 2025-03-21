市中心面臨衰退壓力 地產價值暴跌 

（本報綜述）波特蘭市中心的商業地產價值大幅下跌，導致市府稅收嚴重縮水，面臨9,280萬美元 的預算赤字。市領導層正承受巨大壓力，必須重新構思市中心的發展方向，以挽救經濟並維持基礎服務。

根據麥魯瑪縣（Multnomah）最新數據，波特蘭20棟最大辦公樓的總市值從2019年的30億美元暴跌至2024年的13億美元，降幅驚人。市議員米奇·格林坦言，這樣的跌勢超出他的預期，反映出過去依賴通勤和旅遊的經濟模式已不再適用。

由於俄勒岡州法律規定每年房產稅增幅不得超過3%，即便市場繁榮，稅收增長仍受限制。而隨著商業地產價值下跌，部分物業市值甚至低於評估值，使市府的稅收預測大幅落空，未來五年預計將損失3,300 萬美元的預期收入。

市中心的困境 直接影響當地餐飲與小型企業。例如，知名餐廳Mother’s Bistro業主麗莎·施羅德表示，餐廳的客流量已大不如前，長期前景堪憂。

專家認為，波特蘭市中心應從傳統的「就業中心」模式轉向文化、體育、藝術及住宅發展。經濟研究機構ECOnorthwest的麥克·威爾克森指出，市府應加快復甦步伐，而非等待十年回到過去的經濟水平。

目前，市議會的「藝術與經濟委員會」正在研擬計劃，透過引入新項目來重振市中心，例如 詹姆斯比爾德市場（James Beard Market） 及各類活動，以吸引人流並恢復活力。

波特蘭市領導層仍保持樂觀，強調市中心並未「徹底淪陷」，而市議會也已經團結一致，致力推動經濟復甦。但時間緊迫，如何在有限資源下找到有效對策，將是決定波特蘭未來的關鍵挑戰。