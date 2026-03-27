巴基斯坦男設假實驗室　詐騙俄勒岡醫保4600萬

（本報綜述）一名34歲巴基斯坦籍男子賈漢吉爾·阿里（Jahangeer·Ali）被控在美國設立虛假醫療實驗室，向醫療保險系統申報大量不存在的檢測服務，涉案金額高達約4600萬美元，目前已在俄勒岡州面臨聯邦指控。

檢方指出，阿里在俄勒岡州克拉馬斯福爾斯（Klamath Falls）設立名為「俄勒岡臨床實驗室」的機構，對外宣稱從事基因檢測，但實際上僅為空殼門面，並未提供任何醫療服務。2025年6月至2026年初期間，他透過該實驗室向醫療保險計畫提交大量虛假申請，最終騙取超過2800萬美元資金，仍有部分款項去向不明。

調查顯示，阿里利用真實醫療服務提供者與病患資料，虛構檢測項目並進行申報，甚至在猶他州另設類似機構擴大操作規模。部分被冒用身份的民眾向警方表示，從未聽過該實驗室，也未接受相關檢測。

阿里於2026年2月26日在洛杉磯國際機場（Los Angeles International Airport）準備搭機離境時被逮捕。執法人員指出，他當時持單程機票並攜帶現金與大量行李，顯示有潛逃風險。

在隨後的保釋聽證中，辯方主張阿里願意配合調查，並表示若獲釋將與美國衛生與公眾服務部（HHS）人員會面提供資訊。但聯邦法官卡琳·伊默古特（Karin·J·Immergut）不予採納，認為這不足以證明其與當地社區有實質聯繫，並指出即使在羈押狀態下仍可配合調查。

法院最終裁定阿里繼續收押，並下令儘快將其轉送至俄勒岡州謝里登（Sheridan）聯邦監獄，在當地接受審理。

檢方表示，該案涉及金額龐大且手法複雜，若罪名成立，阿里可能面臨至少7年以上監禁，案件目前仍在進一步審理中。