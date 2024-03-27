巨型水上醫療船USNS Mercy再臨波特蘭

(本報綜述)3月25日下午，重達1.38億磅、長近900英尺的巨型水上醫療船USNS Mercy抵達了波特蘭的天鵝島(Swan Island)。這座醫療船已是自2012年以來第七次到訪波特蘭。該船在1970年代由一艘油輪改建而來，船身足足有三個足球場的長度，漆成白色，上面有巨大的紅十字標誌，十分亮眼。

據消息，USNS Mercy目前停靠在Willamette河的天鵝島Vigor Industrial船廠，將進行大約每15個月一次的定期維護保養。這艘海軍醫院船常被用於全球的人道主義行動和災害救援，擁有1000張床位、12個手術室，每天可治療多達300名手術患者。此外，它還提供放射診斷服務，設有藥房和眼科實驗室。

USNS Mercy擁有輝煌的救援成就。自1944年8月7日投入服役以來，她已經參與了多個重要的戰役和人道主義任務：

USNS Mercy的歷史成就頗豐：1944年，在第二次世界大戰期間，參與了多次航行從萊特灣運送傷員至新幾內亞基地醫院；1945年，在沖繩戰役期間，參與了救援行動，將 傷員運送至馬裡亞納群島的塞班島；1945年，在萊特和馬尼拉之間進行了數次航行，將傷員運往新幾內亞；1945年，在韓國作為佔領軍的一部分，運送了227號醫院至 韓國；1987年，在菲律賓和南太平洋進行了人道主義巡航，為超過62,000名門診患者和近1,000名住院患者提供了醫療服務；1990年，在沙漠盾牌行動期間，抵達阿拉伯灣，為多國聯軍 提供醫療支援；2020年，在COVID-19疫情期間，支援了洛杉磯的救援任務。

目前尚不清楚USNS Mercy何時啟程返回位於聖地亞哥的母港，但該船至少會在波特蘭停泊至6月初。