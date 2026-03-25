州長會晤亞裔商企聽取意見　承諾提升公平採購機會

（本報訊）為改善州政府與少數族裔商企之間的合作關係，俄勒岡州州長辦公室屬下的俄勒岡州採購公平辦公室（OPE）近日持續舉辦多場族裔座談會。其中，針對亞裔商企的一場座談會於周二在都會局大樓舉行，多位來自華人社區及亞裔商界的代表出席，直接向州政府反映經營困難與政策建議。

出席會議的華人社區代表包括新洋食品張新、建築設計師何巽、畫則師李汝堯、永明堂Ken Yu、餐飲業者甄建都及波特蘭新聞張淑儀等；俄勒岡中國理事執行主席應書琪及都會局暫代主席黃大綱亦到場參與交流。

州長Tina Kotek親自出席會議，與在場商企代表面對面互動，逐一聽取意見並詳細記錄。與會者表示，州長對各項問題均作出回應，展現出對少數族裔企業發展的重視。

會中，亞裔商企代表提出多項具體建議。其中，有代表建議增設波特蘭國際機場直飛亞洲主要城市的航線，以促進商務往來與人員交流；亦有商家指出，社區治安是影響經營的重要因素，期望政府加強公共安全，提升顧客信心。此外，有從事IT科技服務的小型企業呼籲州政府借鑒其他州的成功經驗，加大對小微企業尤其是IT產業的扶持力度。

與會者反映最集中的問題之一，是與州政府簽訂合約的門檻與流程困難，包括審批周期冗長、程序繁瑣，以及項目完成後付款不及時等情況，對中小企業營運造成壓力。

對此，採購公平辦公室表示，正推動多項改革措施，未來將簡化申請流程、提升付款效率，並致力提高政府採購的透明度與公平性，讓少數族裔、女性及新興小型企業能有更多參與機會。

據介紹，俄勒岡州採購公平辦公室隸屬州長辦公室，近年積極透過外展活動與政策改革，改善政府採購中的不平等問題。官員強調，相關措施亦是依據第22-15號行政命令推動，目的是確保州政府在採購與合約分配上，能更公平地對待不同背景的企業，進一步促進經濟機會的多元與包容。