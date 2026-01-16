州長推動大力投入 SNAP糧食券、加強福利卡防盜

（本報綜述）俄勒岡州為期60天的「糧食緊急狀態」已於本週二正式結束。州長蒂娜・科特克表示，接下來將把重點放在長期因應糧食短缺問題，推動州議會持續投資SNAP糧食補助系統，並強化福利卡的安全防護。

這次糧食緊急狀態是在去年10月宣布，背景是聯邦政府關門期間，部分 SNAP 補助一度暫停，讓不少低收入家庭面臨糧食壓力。隨著緊急狀態告一段落，州府也開始思考下一步怎麼做，避免類似情況再次發生。

州長辦公室提出兩個主要方向：第一，持續為SNAP系統投入資源，以因應聯邦「Big Beautiful Bill」帶來的政策變動；第二，編列經費，把現有的電子福利卡（EBT）升級為「有晶片的卡片」，減少補助金被盜刷的情況。州人類服務局估算，這項轉換需要約700萬美元州府經費，另搭配約600萬美元聯邦資金，但仍須州議會同意才能動用。

地方食物銀行對此普遍表示支持，強調 SNAP 是民眾取得基本糧食的重要支柱，食物銀行只是補充角色。波特蘭 William Temple House 執行長葛拉罕．克拉夫特指出，他親眼見過有人福利金被盜刷，認為只要能提高卡片安全性，對使用者就是好事，「前提是卡裡真的還有補助金可用，那任何安全升級都值得做。」

至於新卡片何時能發放，州府表示仍不明朗，須等立法機關核准預算後，才能與美國農業部及廠商協調推行。克拉夫特也坦言，雖然去年11、12月的緊急支援確實幫上不少忙，但未來糧食補助政策怎麼走，對許多家庭來說仍充滿不確定性。