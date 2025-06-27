州長反對對高收入課稅　麥縣免費學前教育恐中止

（本報綜述）俄勒岡州立法會本週進入尾聲之際，一項突如其來的修正案，讓麥魯瑪縣長達四年的「全民學前教育計劃」（Preschool for All）面臨被迫終止的危機。若該提案通過，近4,000名3至4歲幼兒、特別是來自低收入家庭的孩子，恐將失去原本預期的免費學前教育機會。

修正案附加於參議院第106號法案，內容規定自2025年起停止徵收該計劃所依賴的高收入者所得稅，並要求麥魯瑪縣於2027年前逐步結束整個學前計劃。該條文專門針對人口超過70萬的縣，實際上僅適用於麥魯瑪縣。

「全民學前教育計劃」於2020年由選民投票通過，原本希望讓所有家庭，不論收入多寡，都能享有免費幼兒教育。然而，許多受惠者實際上來自經濟弱勢族群，這些家庭往往無法負擔高昂的私立托育費用，若無此計劃，孩子將面臨教育起點上的巨大落差。

麥魯瑪縣長潔西卡‧維嘉‧佩德森對州府的舉動表達強烈不滿。她表示，該計劃原本正逐步擴大招生，並以低收入、雙語或殘障幼童為優先對象，如今卻在未經公開討論下被州府試圖一筆勾銷，「對家庭與孩子來說，這不是財政問題，而是生存問題。」

州長蒂娜‧科特克則表示關切高收入者因稅率過高而選擇搬離麥魯瑪縣，影響地方財政。她主張暫停或調降稅率，讓整體經濟更具競爭力。

支持者反駁指出，該稅只針對高收入族群，三年內已為學前教育帶來超過5億美元資金，而這些資源正好用於縮小教育不平等。若取消計劃，受影響最大的將是那些本就缺乏選擇的家庭。

目前法案尚未表決，但相關修正案已在參議院財政與稅務委員會中排入議程。各界關注，這場「教育對抗稅收」的政治角力，最終會如何改寫俄勒岡幼兒教育的未來。