州長凱特．布朗向各地華人致以新春祝福 盛讚俄勒岡華人社區為本州做出了重大貢獻

（本報記者俄廣才報導）2022年1月27日，俄勒岡州州長凱特．布朗通過視頻向各地華人華僑和中國人民致以新春祝福。

布朗州長表示，2月1日，俄勒岡人民將

世界各地的華人一起慶祝農曆新年。布朗指出：「縱觀歷史，俄勒岡華人社區為本州做出了重大貢獻。

布朗說：「感謝俄勒岡中國理事會提供這個機會，讓我向大家致以新春祝福。我祝願所有慶祝農曆新的人萬事如意！希望虎年能給您帶來好運、健康、平安和繁榮。

布朗州長還特別用中文：新年快樂！向各地華人華僑和中國人民致以虎年祝福。

2022年1月27日中國新春佳節即將到來之際，布朗州長向各地華人華僑和中國人民拜年，這充分表明美國地方政府與人民希望與中國人民友好往來的善意，彰顯民間外交為推動友好往來起著不可忽視的橋樑作用。

俄勒岡福建姐妹關係委員會主席、俄州參議員盧 弗雷德里克；俄勒岡天津姐妹關係協會主席、俄州參議員邁克爾 丹佈羅也分別向俄勒岡友城福建與天津人民致以春節祝福。

州參議員盧 弗雷德里克表示，虎年新春的到來意味著我們將積極努力地加強俄勒岡與福建之間的聯繫，省州雙邊貿易商品從計算機芯片等高科技產品到普通商品種類繁多，我為雙方在經濟領域裡的合作感到高興。

值此新春佳節之際，讓我們共同展望未來。雙方長期以來建立起來的人際關係將比跨越太平洋的商品流通更持久，更重要的是，我們希望維持並加強兩省州在藝術和教育領域的交流，促進學生及人員往來。

州參議員盧 弗雷德里克特別向俄勒岡州與福建省之間長久深厚的友好關係致以最美好的祝願。

俄州參議員邁克爾 丹佈羅在祝辭時表示，2月1日，十四億中國人將迎來農曆新年虎年，俄勒岡州將與世界各地的中國人一起慶祝這個重要的節日。他祝福天津人民新年快樂、虎年大吉！

談到疫情防控問題，邁克爾議員強調各國家和民族應該創造共同價值，團結一致尋找解決方案，而不是加深誤解、誤傳和製造衝突。

邁克爾指出，做為俄勒岡州議會的參議員，在亞裔美國人和太平洋島民事務上，俄勒岡州的領導層譴責種族主義、暴力和對華人社區的仇恨。我們會盡更大的力量來保護、提升和支持華人社區，

讓我們在新的一年裡攜起手來，進一步加深了解，在數十億美元商業合作的基礎上再接再厲，促進俄州和中國之間的友好往來。

圖片說明：

0616–布朗州長向中國人民致以新春祝福

0621–俄州參議員盧 弗雷德里克向福建人民致以新春祝福

0628–俄州參議員邁克爾 丹佈羅向天津人民致以新春祝福