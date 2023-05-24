州議會通過學校要提供芬太尼課程

（本報綜述）上星期，俄勒岡州眾議院通過一條新法案，要求本州的學校要在初中和高中現有的藥物和酒精課程中，增加適合年齡的芬太尼課程。

芬太尼危機在俄勒岡州無處不在，有人更用新一代的鴉片戰爭來形容這個評價毒品市場。服食過量芬太尼而死亡的人越來越多，情況更已蔓延到波特蘭的學校，促使政府要採取立法行動來保護學生。

法案旨在讓學生了解芬太尼的風險，以及教育學生了解一些為報告使用芬太尼或尋求治療的人提供豁免權的法律。

有年輕人表示，在學校內，一直都有毒品的存在，無論是大麻、冰毒、可卡因，還是現在的芬太尼。不少學生都曾被誘惑去嘗試。今年初在富蘭克林高中以及去年在麥克丹尼爾高中均有學生因服用芬太尼過量而死亡的案件。

麥魯瑪縣衛生局表示，數據顯示青少年濫用阿片類藥物的情況正在減少，但過量服用的情況正在增加。官員認為，知識就是力量，大家有必要認識到毒品的變化和最新發展，然後因應新趨勢來採取行動，確保青少年能掌握他們需要的訊息來保護自己。同時縣政府人員正在加強青少年藥物篩查和增加阿片類藥物過量逆轉藥物納洛酮的分發等工作。

這條新法案已於4月份在參議院獲得通過，現還有待科泰克州長簽署，才能正式成為法律。