州議會推翻部份110法案 擁有芬太尼將有罪

（本報綜述）110法案通過後，波特蘭市成為一個公開的毒品市場，民眾怨聲四起。上週俄勒岡州議會中作出反應，通過推翻110法案的一小部份，回應目前

的嚴重情況。在修 改的法例下，只需持有1克的芬太尼就已犯罪，不再是罰款100美元就能了事。

在上周的會議上俄勒岡州眾議院和參議院在兩黨幾乎一致支持的情況下通過了眾議院第HB 2645 號法案。共和黨人提出了更積極的法案，重新將持有其他毒品也定為犯罪，但到最後不得不接受目前的法案。

法案的主要發起人之一、眾議員赫爾弗里奇在一份聲明中說：“雖然我相信要改革110法案，必須進行真正的對話，但這法案允許我們可立即展開對抗芬太尼這場大流行，並將其從街道中清除。”

除了第110法案外，俄勒岡州並沒有針對持有少量芬太尼（一種處方止痛藥）的法例。根據 HB 2645 的工作人員摘要，法規規定持有50克或以上的芬太尼屬於重罪，但沒有輕罪指控。

工作人員摘要稱：“俄勒岡州法規沒有規定對持有芬太尼提出A級輕罪指控，但持有類似類別的受控物質（如海洛因、甲基苯丙胺和可卡因）則是A級輕罪。” “此外，將持有芬太尼定為刑事犯罪的法規，要求提供按重量定義的具體數量的證明，並且不能通過持有‘藥丸、片劑、膠囊或使用單位’來證明。”

HB 2645 規定了對芬太尼的輕罪處罰，並描述了計算犯罪的單位計量。該法案規定，擁有1克芬太尼或5個含有可檢測量芬太尼的藥物“使用者單位”屬於輕罪。

波特蘭警方經常逮捕攜帶“藍藥”袋的人，這些藥丸含有不同量的芬太尼，芬太尼是一種合成阿片類藥物，用於治療與癌症相關的疼痛，其效力比嗎啡強100倍。人們將藥片壓碎，將粉末放入錫紙中，用打火機烘烤，然後用吸管吸入煙霧。根據美國緝毒局的說法，只要2毫克的芬太尼（幾粒鹽粒大小）就可以致命。

HB 2645 法案在眾議院以52比1獲得通過，六名代表缺席。該法案在參議院以25比0的結果通過，五名參議員缺席。現在該文件已送交科泰克州長簽名。

參眾兩院唯一投了“反對”票的是37歲來自比弗頓的眾議員法拉·柴奇，他還發起了備受爭議的俄勒岡州休息權法案，該法案將賦予露宿者平等進入公共場所的權利。

另外，參眾兩院的議員還通過了眾議院第2395號法案，該法案將在全州的學校和雜貨店部署阿片類藥物過量逆轉藥物納洛酮(Narcan)，並使芬太尼試紙合法化，芬太尼試紙可以告訴吸毒者他們即將服用的物質是否含有芬太尼。