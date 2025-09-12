州議員呼籲：税款該用於民生 別再给以色列送武器！

（本報綜述）近日，多位俄勒岡州與地方議員、社區與信仰領袖齊聚波特蘭市政廳，發起請願行動，呼籲美國國會支持《阻止炸彈法案》（Block the Bombs Act，HR 3565），要求停止向以色列提供最具進攻性的武器。這場行動不僅反映了戰爭對本地社區的深遠影響，也凸顯了俄勒岡政壇日益多元的聲音。

這項法案的主要推動者是代表波特蘭東南區的州參議員范康娜（Khanh Pham）。她是越南難民後裔，長期活躍於社區，致力於環境正義與民權議題。她在集會上表示，自己的家人曾在戰爭中逃離炸彈轟炸，她深知戰爭如何剝奪人性與尊嚴。范康娜說：「我的家人能倖存，是因為當時有人勇敢站出來，呼籲和平、呼籲把人命看得比炸彈更重要。今天，我們也必須做同樣的事。」

與會的還有其他州眾議員和市議員，他們共同強調，美國納稅人的錢應當用於教育、住房和基礎建設，而不是流向遙遠戰場，製造更多的傷亡。多位議員提到，過去兩年美國已向以色列提供超過310億美元軍事援助，而同一時間，俄勒岡州卻面臨學校資源緊縮、住房短缺以及基礎設施老化的挑戰。他們直言，若這筆龐大經費用於本地，完全足以改善市民生活。

在場的巴勒斯坦裔俄勒岡居民也分享了自身的痛苦經歷。他們表示，在加薩地區已有數百名親人因戰火喪生，這些悲劇不只是遙遠的新聞，而是每天在他們心頭重複發生的傷口。有人哽咽說，最無法接受的是「明知自己的納稅錢成為殺害家人的武器」。這些故事令現場氣氛沉重，也讓更多人感受到戰爭與本地民眾生活之間的直接聯繫。

范康娜議員的發聲尤其受到矚目。作為來自多元背景的新一代民選官員，她不僅代表東南區選民，也代表著俄勒岡日益多元的族裔社群。她的角色凸顯了本州政治舞台的轉變：來自不同文化、宗教與族裔的議員，開始將全球戰爭與本地民生連結起來，並以選民的名義發聲。

這場集會最終凝聚出一個共同訴求：要求俄勒岡州的國會代表團，聆聽選民心聲，簽署並推動《阻止炸彈法案》。支持者強調，這不僅是外交或軍事的問題，更是對人性、正義與社區未來的抉擇。