州衛生局：學校內要配戴口罩成永久性規定　　



勒岡州衛生局在1月28日正式通過，在學校內戴口罩的永久性規定。這條永久性規例立即取代了原定於 1 月 28 日到期的臨時校內戴口罩規定。

俄勒岡州衛生和教育官員通過要求在學校戴口罩這防疫策略，藉此限制病毒的傳播，讓學生們可以全天留在學校上課。至於追蹤病毒接觸者和曾暴露於病毒人士的政策亦跟先前的不一樣。俄勒岡州教育官員表示，這永久性的口罩規定是否會被廢除，則要視乎病毒的傳播過程。如情況發展到已不需要用到口罩來控制病毒的傳播時，州衛生局可隨時可以撤銷這永久規定。

衛生官員說，在新冠有關的住院和死亡、傳播數據、疫苗接種率以及疾病控制和預防中心的指導等方面，均涉及戴口罩的決策。疾病預防控制中心繼續建議學校中的每個人都使用口罩，無論疫苗接種狀態如何。

根據一家全國的數據收集公司，截至 2 月 1 日，在全美 500 個最大的地區中，有 60.8% 仍是強制要求戴口罩的；另有 4.2% 則有“部分”戴口罩的要求。

當全國仍在不斷討論兒童是否要戴口罩時，俄勒岡州就推出了這項新的永久性規定。 在鄰近州份的學區正就此議題發出強烈的反對。包括華盛頓，克拉克縣（Clark）幾所學校所屬的教育服務區，就已向家長們發信，要求家長投票反對學校的徵稅，作為扭轉州政府立法的方式。

學區官員寫信反駁：“這種策略是不明智的，並且對學校和學生造成分裂。”官員指出懲罰孩子是不公平的，因為許多學生都要依靠學校來滿足基本的需求。

州衛生局在上月就口罩問題舉行了公聽會，有不少家長希望能將是否要戴口罩的決定權交由學校來決定，但衛生局官員表示：新冠病毒的傳播率仍然很高，而俄勒岡州民經常在不同的縣城中往來。

另外，有人擔憂口罩的總體有效性以及口罩對學生學習閱讀或發展其他技能的能力的影響。對此州衛生局分享了美國兒科學會的訊息作回應：“沒有已知證據”表明口罩會干擾語言能力和語言發展。

目前，本州至少有一個學區決定無視在學校戴口罩的要求——本頓縣的阿爾海（Alsea） 學區。結果，州政府考慮抽起該校區的一些聯邦撥款。

在致 Alsea 學校董事會主席科茨Ron Koetz 和正在競選州長的校長蒂爾曼（Marc Thielman）的一封信中，州教育部主任吉爾寫道，獲得聯邦的疫情救濟資金“要求學區遵守所有州法律和法規”。

蒂爾曼也發信回應了州教育部。

在 1 月 31 日的一封信中，蒂爾曼對布口罩或紙口罩的有效性、N95 和 KN95 口罩的舒適性提出異議，並表示口罩在他所在的地區將繼續是一個選項的。他要求州官員在八天內作出回應。他說，社區對州政府官員“在疫情期間為‘維護總體健康、安全和福利’實時提供清晰、真實、科學的指導”的信心和信任受到“嚴重侵蝕”。”

教育部官員說，另一個學區，俄勒岡州東部的阿德里安（Adrian）學區亦違反了州的口罩規定，但期後亦恢復遵守規定“。

俄勒岡州衛生局還提交了醫療機構佩戴口罩的永久性規定。同時也會提交要求在室內佩戴口罩的永久性規定，因為臨時規定將於 2 月 8 日到期。