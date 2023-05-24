州經濟預測額外20億元進帳 消息皆大歡喜 政府有更多錢可花 納稅人有更多稅退

（本報綜述）俄勒岡州經濟分析辦公室周三發布了最新的收入預測，預計本州第一季的收入比3月時的預測增加19.6億美元。

儘管有這樣的好消息，經濟分析師表示，俄勒岡州仍要面對近期的經濟衰退的風險，但成數不高，因聯儲局連串的加息行動而令通脹冷卻下來。他們認為，經濟會一直放緩至2025年。經濟分析師更強調，俄勒岡州已完全走出了疫情時的低迷，經濟已強勢復甦，就業率亦跌至歷史低位。

州政府進帳多，納稅人就有稅退，預計退稅額高達55億元，州民在提交2024年稅表時就可獲得每人數百元的退稅。

科泰克州長就這消息立即作出回應，他說：州民對立法者有明確的期望，要解決我們的住房危機，確保行為健康系統普及全州的每個地方，並讓最年輕的學生獲得成功。今次的收入預測為果敢無畏的領導人鋪平了前路。我們不能浪費這個機會，我期待與立法領導人繼續合作，為該州所有地區帶來成果。”

州長重申他說過的首要任務:

– 3.16 億美元用於繼續和擴大預防無家可歸的工作和露宿者的應對措施，以及10億美元用於建設維護更多廉租住房。

-投資2.8億美元來解決不同社區的行為健康危機，並支持一個更容易獲得服務，以及人員配備更好的護理系統。

1.2億美元用於俄勒岡州所有197個學區，提升學生的閱讀和寫作能力。

此外，該預測還提供了解決影響州民日常生活的其它緊迫問題的機會。州長增加了以下的項目：

6400萬美元用於解決社區的水質和基礎設施問題，特別是對小型社區和農村社區而言；

2.07億美元用於繼續改進該州的野火保護系統；

630萬美元用於增設更多的培訓名額，以便更多官員可以通過公共安全標準和培訓部的訓練；

670萬美元用於解決俄勒岡假釋委員會在更新該州性犯罪者登記處的積壓問題。

目前，共和黨立法人員以缺席來阻礙民主黨通過他們認為偏激的議案，州參議院的共和黨領克諾普就此亦發表了以下的聲明：“俄勒岡家庭有望獲得有史以來最大的退稅。共和黨人將州民的退稅、他們的孩子和他們的家人託付給俄勒岡人。與此同時，民主黨人卻希望政府花你的錢和教育你的孩子。“參議院的民主黨人必須要真誠地來到談判桌前，放棄他們不妥協、不合法和違憲的議程，並允許我們參加會議。參議院共和黨人已經明確表示，我們願意通過實質上符合法律的兩黨預算和法案。”