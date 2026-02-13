州眾議院通過法案 嚴控短期消費貸款利率

（本報綜述）俄勒岡州眾議院商務與消費者保護委員會日前以6比4黨派表決通過一項法案，將更嚴格執行州內短期消費貸款36%的利率上限規定。所有共和黨議員投下反對票。

俄勒岡州早在2007年立法，將短期貸款年利率上限設為36%，旨在遏止「掠奪性放貸」，也就是對急需用錢者收取極高利息的做法。此次提出的第4116號眾議院法案，重點在於堵住一項漏洞——部分外州貸款機構依據其註冊州允許的最高利率，向俄勒岡居民放貸，實際利率超過36%。

法案主要提案人之一、來自希爾斯伯勒的民主黨州眾議員Nathan Sosa表示，俄勒岡已明確規定36%為最高利率，這項法律已實施近20年，且98%的放貸機構都遵守規定。他認為，應確保所有業者一體適用。

根據書面證詞，目前州內190家持牌消費金融公司中，有5家收取超過36%的利率。該部門指出，自2020年以來，已知有約2.2萬筆貸款利率高於上限。

反對者則擔憂法案可能限制弱勢借款人的選擇。來自羅斯堡的共和黨州眾議員Virgle Osborne表示，此舉無法真正解決問題，反而可能讓急需資金者更難取得貸款，並宣布將撰寫少數派報告說明反對理由。

去年類似法案曾通過眾議院，但未能在參議院闖關成功。今年版本則獲得包括參議員在內超過20名議員連署支持。來自波特蘭的共同提案人、民主黨州眾議員Lamar Wise指出，物價與生活成本上升已成為重大危機，立法機關有責任正視負擔能力問題。

法案接下來將送交眾議院全體表決，未來是否能順利通過參議院，仍有待觀察。