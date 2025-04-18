州法案擬全面禁止學生在校使用手機

（本報綜述）俄勒岡州眾議會近日通過一項爭議性法案，提議全面禁止學生在校園內使用智慧型手機。該法案目前已送交州參議會審議，若通過，將要求各學區制定規定，禁止學生全天使用手機，僅在特定情況下例外。

支持者認為，此舉將有助於降低課堂干擾、改善師生互動並提升學習專注度。然而，反對者則警告，這樣的禁令在校園緊急事件發生時，可能限制學生與家長之間即時通訊的能力。

4月11日，Silverton高中發生虛假槍手威脅事件，導致學校緊急疏散與大批警方進駐。雖然警方後來證實該通報為惡作劇，且並非由當地學區學生發出，但事件引發家長對手機禁令的強烈疑慮。

學生家長德瑞克·麥克艾爾費許（Derek McElfresh）在接受訪問時表示，當學校封鎖時，他的女兒第一時間透過簡訊與他聯繫。「她能即時回報情況，這是學區系統目前做不到的。否則就只剩下一片恐慌。」

目前，全美已有至少八個州在過去兩年內實施類似手機禁令。佛羅里達是首個州，規定所有公立學校上課期間不得使用手機，並封鎖校園Wi-Fi對社群媒體的存取。加州與明尼蘇達則要求各學區在未來幾年內制定手機政策。

儘管政策目標是為了教育品質與校園秩序，如何在安全與學習之間取得平衡，仍是各州與家長持續關注與辯論的焦點。