州政府擬立法嚴懲店舖盜竊者

波特蘭的零售商經常受到有組織盜竊團伙在店內偷竊各式各樣的商品，然後出售圖利。估計大型零售業因此每年損失數高達數百萬元。為了解決這個問題，俄勒岡州考慮立法，為執法部門和檢察官提供更多資金和工具來調查和起訴有組織的零售盜竊行為。

警方、雜貨店和零售店代表周三齊集參議院司法委員聽證會上作證，支持兩項針對有組織店舖盜竊的提案。第一項將為俄勒岡州司法部和執法部門提供額外、有針對性的資金；而另一項則是改變政策，令執法部門更容易起訴跨縣的竊賊，並將最高刑期增長。

在聽證會上，總部位於本州的哥倫比亞運動服裝公司代表斯通表示：“我們需要打破慣犯一次又一次犯罪的循環，並採取新的立場來打擊有組織的盜竊行為，這樣才有望解決問題的根本原因。”，“現在是時間要有新政策出台，以及資金撥款來有效解決這個問題，並在俄勒岡州創造更安全、更有利可圖的零售環境。”

這兩項提案分別是340和318號提案

參議院第340號提案內容：

－當被告被控在不同縣對同一零售商犯有多宗盜竊案時，允許檢察官在一個縣內針對犯人的所有指控進行審判。

－將有組織零售盜竊罪加入本州現行法律中，對重複犯下侵犯財產罪的人，可判處24至36個月的監禁，而不是，月前最多的11個月。

－對那些在幾個月內多次犯案的人，檢察官可以更靈活地指控其有組織的零售盜竊罪。根據現行法律，當被告在90天內多次盜竊總值超過價值5,000元的商品時，他們會被控有組織的零售盜竊重罪。第340號法案將擴大期限至180天，使連續數月多次盜竊的人更容易被起訴。

至於參議院第318號提案，將向俄勒岡刑事司法委員會提供500萬元作為一個新計劃的撥款，獎勵那些致力打擊有組織的零售盜竊行為的縣城。該法案還將支付俄勒岡州司法部一名分析師和至少兩名刑事調查員的費用，與當地執法部門協調，追蹤全州範圍內的趨勢。

零售商、檢察官和執法官員均表示支持法案，但指出隨著犯罪組織長期和跨縣的運作，法案需提供更多的工具和靈活性。

華盛頓縣地方檢察官巴頓表示，這些提案將使起訴參與零售盜竊的犯罪組織變得更加容易。他在一份聲明中指出：“零售盜竊影響社區的所有成員，包括大小企業、員工和顧客。”

對於零售商來說，“這些提案將有助於解決每年損失數百萬元的問題。Safeway和Albertsons超市的高層官員表示，他們在麥魯瑪縣的分店，八年內因店舖盜竊而損失了1550萬元，這已推高了消費者的成本，亦為員工創造了不安全的工作條件。”

今次的兩個提案，是由零售商、執法官員和檢察官組成的「俄勒岡州有組織零售犯罪特別行動組」經過六個月的會議，討論零售盜竊的解決方案後而建議的。要進入立法程序，還有待委員會在4月4日投票通過。