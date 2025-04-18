州政府提醒民眾防範EBT福利卡盜刷

（本報綜述）俄勒岡州人口服務部（ODHS）日前發出警告，指出近期電子福利轉帳卡（EBT卡）遭盜刷事件持續上升，呼籲民眾採取簡單措施，保護自己領取的糧食與現金福利不被非法盜用。

EBT卡被盜刷的常見手法包括卡片複製、讀卡器）、釣魚簡訊與其他電子詐騙。人口服務部表示，這些補助對許多家庭來說至關重要，防範風險刻不容緩。

針對預防盜刷，人口服務部提供三項主要建議：

凍結卡片：不使用時可在官方平台將卡片凍結，需使用時再解凍。可登入 com 或使用ebtEDGE手機應用程式，在「帳戶服務」中選擇「Freeze Card」。 封鎖外州與線上交易：可在同一平台開啟「Protect My Account」功能，防止卡片在外州或網路平台被濫用，日後亦可隨時解除封鎖。 定期查帳：建議養成查看交易紀錄的習慣，若發現異常扣款，應立即通報，取消卡片，並撥打專線 855-328-6715 或親訪ODHS辦公室。

人口服務部強調，ebtEDGE網站與App是唯一安全的官方平台，請勿使用其他網站或下載來路不明的應用程式，也不要透過電話、簡訊或社群媒體提供卡號或密碼。