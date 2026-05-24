州政府不給臥底警車發牌照 聯邦威脅起訴

（本報綜述）最近俄勒岡州和聯邦政府之間，因為一件看似很小的事吵起來了——「車牌」。事情是這樣的：4月中，俄勒岡州突然決定，先暫停發放一種特殊的車牌給聯邦執法機構。這種車牌其實就是給「臥底警車」用的，讓車子看起來像普通車，不容易被發現。

州政府的說法很簡單：他們想重新檢查一下，這樣做到底合不合法。

問題出在哪？因為州法律原本是允許這種車牌用在「刑事調查」上，比如抓毒品、破案之類。但聯邦現在很多是用在「移民執法」，這在法律上其實算民事，不完全一樣。

州政府擔心：會不會已經用錯地方了？所以乾脆先喊停，暫時不再發新的車牌。

但注意一點——不是全部停。已經發出去的車牌，聯邦還是可以繼續用，州警、地方警察也完全不受影響。

問題是，聯邦政府不買帳。美國司法部直接發信警告俄勒岡州：你這樣做，可能違法。如果不改，可能會告你。聯邦的理由也很直接：你一邊還在給州內警察發車牌，一邊卻不給聯邦，這不是「差別待遇」嗎？

目前州長科特克還沒有正面回應，只說正在研究怎麼處理。

但其實，這不只是車牌的問題。俄勒岡一直是「庇護州」，對聯邦的移民執法本來就比較抗拒。而聯邦這幾年又加強查人、抓人，雙方早就有摩擦。這次只是剛好爆在「車牌」上。

有數據顯示，從去年9月到今年3月，聯邦在俄勒岡出動了超過100名執法人員，抓了1100多人。這些行動，本來就讓不少地方政府和居民不滿。

所以現在這件事，表面看是「發不發車牌」，其實背後是更大的問題： 州政府能不能限制聯邦執法？聯邦權力到底有多大？

接下來如果雙方都不讓步，很可能真的會鬧上法院。

簡單說一句話總結——這不是車牌之爭，是權力之爭。所以，你怎麼看？