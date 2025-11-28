州商務代表團訪問桂林 共繪多領域合作新藍圖

（本報記者俄廣才攝影報導）在結束了對南寧的友好訪問後，由州參議員盧·弗雷德里克率領的美國俄勒岡商務代表團，於11月9日抵達「山水甲天下」的桂林，展開緊湊而富有成效的訪問行程。

桂林市人大常委會主任趙仲華親切會見代表團一行，對遠道而來的美國友人表示熱烈歡迎，並高度評價此次訪問對深化桂林與美國地方層面交流與合作的重要意義。

在桂林期間，代表團重點走訪了廣西師範大學的王城老校區、雁山主校區及其附屬外國語學校，深切感受該校的歷史底蘊與辦學活力。隨後，雙方在雁山校區圍繞教育與文化旅遊合作舉行專題座談會。

廣西師範大學副校長李先賢介紹了該校在國際交流、聯合培養等方面取得的成果，期待與俄州高校在師生互訪、課程開發、交換生項目等領域進一步拓寬合作。

桂林市文化廣電和旅遊局副局長黃燕，向來賓們展示了桂林獨特的旅遊資源與文化底蘊，提出「雙方可以在旅遊教育、人才培養等領域開展合作，為兩地文旅產業發展注入新動能。」

代表團團長盧·弗雷德里克參議員贊賞廣西師大的開放辦學理念，強調教育交流是地方關係的核心紐帶，承諾將積極推動俄勒岡高校與廣西師大建立更緊密的合作關係，支持雙方共同打造可持續、可推廣的教育合作新模式。

在廣西壯族自治區人大外事華僑委員會主任石東龍的陪同下，代表團一行實地考察了桂林的文旅資源和鄉村振興成果。對桂林的文旅資源、生態保護及鄉村振興成果進行了重點考察。行程涵蓋象鼻山、漓江陽朔段生態保護區、雞窩渡村鄉村振興示範點，以及蕉芭村金桔產業合作社。在雞窩渡村，代表團深入了解該村通過科學規劃，實施民宿建設、環境整治，成功實現從貧困村到旅遊景點的轉變。在蕉芭村，代表團考察了金桔產業合作社的現代農業模式，了解該村如何通過品牌建設實現產業振興。

代表團成員認為，雞窩渡村和蕉芭村的發展路徑成熟且具有借鑒價值，適合作為國際鄉村振興交流的範例。

代表團還專程參觀了飛虎隊遺產公園。館內詳實的陳設品，包括二戰時期空戰史料、指揮部遺址、製服徽章、飛虎隊成員使用過的珍貴文物與影像資料，以及歷史上最後一架飛越駝峰航線的飛機，由美國飛虎隊歷史委員會捐贈的C-47運輸機，生動再現了那段並肩作戰的崢嶸歲月。

參觀過程中代表團成員們神情專註，不時駐足仔細觀看，並在館內合影留念，現場氣氛莊重肅穆。他們紛紛表示，飛虎隊遺產公園不僅是中美共同抗擊侵略、守望相助的歷史見證，更在新時代背景下，彰顯了地方交流與文化理解對於促進美中兩國人民友好關係的深遠意義。

通過一系列深入的座談交流與系統化的實地考察，俄勒岡商務代表團與桂林市已在多個領域初步達成合作意向，未來的合作藍圖日益清晰。

一、推動高校建立常態化交流機製，開展師生交換、科研與學術合作；二、聯合開發文旅項目，推動文化推廣和研學旅行；三、分享鄉村振興與可持續發展經驗，開展雙向考察與經驗分享；四、促進民間文化交流，增進相互了解。充分利用如飛虎隊文化遺產等寶貴的歷史紐帶，鼓勵和組織更多形式的民間文化交流活動，增進相互了解與友誼。

此次俄勒岡州商務代表團對桂林的訪問，不僅是一次成功的交流之旅，更是一次務實的合作啟航。雙方在教育、文旅、鄉村振興等領域找到了廣泛的利益交匯點和合作潛力。以歷史友誼為基礎，以現實需求為導向，俄勒岡與桂林正攜手鋪設一條通向互利共贏、人民友好的未來之路，為美中地方合作注入了新的活力與期待。