州商務代表團訪問呼和浩特 美中地方合作結出豐碩果實

（本報記者俄廣才攝影報導）以俄勒岡州眾議員馬克·歐文斯（Mark Owens）為團長的俄州商務代表團一行19人，於10月28日至31日抵達內蒙古自治區首府呼和浩特市進行友好訪問。其間，高層會晤、經貿推介、項目簽約等活動相繼落地，標誌著俄勒岡州與內蒙古跨洋合作邁入實質性推進階段。

10月30日，內蒙古自治區副主席代欽會見代表團一行，雙方聯合主辦了首屆「中國內蒙古自治區-美國俄勒岡州經貿推介會」。兩地政府官員、企業代表聚焦新能源、綠色農畜產品、文化旅遊等重點領域深入對接，成功簽署《中華人民共和國內蒙古自治區人民對外友好協會與美國俄勒岡州中國理事會友好合作備忘錄》等兩項核心合作文件，為長期合作筑牢制度根基。代欽強調，此次簽約將開啟兩地友好交往與務實合作新篇章。

馬克·歐文斯在推介會上做主旨演講時表示，內蒙古向來重視對外友好與合作，俄勒岡州願借鑒這一寶貴經驗，以開放姿態攜手共創經濟發展新前景。他還介紹了第五屆「俄勒岡-天津-福建氣候論壇」及《天津聯合聲明》成果，並誠摯邀請內蒙古參加明年在俄州舉辦的第六屆論壇，得到積極回應。

俄勒岡-中國理事會聯合主席應書琪指出，「內蒙古豐富的資源稟賦與新能源領域項目潛力，為雙方合作提供了廣闊空間。」

素有「世界草種之都」之稱的俄勒岡州，在推介會上重點展示苜蓿草、精釀啤酒、葡萄酒、優質牛肉等產業優勢，與內蒙古企業達成多項合作意向。俄勒岡州種子理事會主席大衛·克拉克（David Corake）、執行董事梅根·丘納德（Megan Chuinard）推介農業種子技術與綜合業務，與蒙草種業等企業形成產業協同。與此同時，內蒙古國貿集團、文旅集團及教育留學服務機構，分別圍繞進出口貿易、文旅互通、人才交流等領域與美方深度對話。

此次訪問中，雙方就教育資源共享、文化旅遊互推達成共識，明確將促進學生互訪、拓展景區合作與文創產品交流，豐富美中地方人文交流內涵。代表團先後走訪蒙草種業、蒙牛集團、伊利集團等企業，實地考察產業現狀，夯實後續合作基礎。

做為中美地方合作的生動實踐，此次訪問既深化了雙方相互了解，更在經貿、氣候、教育、文旅等領域取得實質性突破。未來，雙方將以此次共識與協議為基礎，持續擴大高水準對外開放，推動務實合作落地見效，共同書寫中美地方互利共贏新篇章。