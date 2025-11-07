州參議長瓦格納率議會代表團訪問成都 深化省州地方合作共繪美中友好新圖景

（本報記者俄廣才攝影報導）俄州參議長瓦格納率議會代表團一行十三人，於日前抵達成都進行友好訪問。

10月25日，四川省委副書記、省長施小琳會見了代表團一行，雙方圍繞經貿、文化、生態等領域合作展開深入交流，為中美地方層面交往注入新活力。省委常委、副省長田慶盈，省政府秘書長胡元坤，中國人民對外友好協會及省直相關部門負責人參加會見。

施小琳對瓦格納首次率團訪川表示熱烈歡迎。她指出，中共二十屆四中全會剛剛閉幕，會議對擴大高水平對外開放作出明確部署，當前四川正以更加開放的姿態積極對接全球資源。俄勒岡州與中國交往歷史悠久、合作基礎深厚，州議會更以立法形式確立發展對華友好省州關係，充分體現了雙方深化合作的共同意願。

「四川與俄勒岡州產業契合度高，在應對氣候變化、推動科技向善、增進民生福祉等領域面臨共同課題，合作空間十分廣闊。」施小琳強調，希望以此次代表團訪川為契機，進一步密切兩省州各層級人員往來，在經貿投資領域深化務實合作，同時加強文化、旅遊、教育等領域交流互動，搭建更多青少年友好交往平台，持續加深彼此友誼、築牢合作根基，為推動中美關係健康發展、造福兩地人民貢獻更多力量。

瓦格納議長感謝四川的熱情接待，直言「剛踏上四川，就感受到這片土地的蓬勃活力與獨特魅力」。他表示，地方交流是美中關係的重要支柱，此次訪華正是落實俄勒岡州參議院對華友好決議的具體行動。

據介紹，中國已多年成為該州最大貿易夥伴之一。2024年俄勒岡與中國雙邊貿易額達78.4億美元，為當地創造超3.5萬個就業崗位。

瓦格納強調，俄勒岡州高度重視與中國的經貿聯繫，期待以此次訪問為起點，推動兩地人員往來常態化、經貿合作深層次化，在科技、產業、文化等領域實現互利共贏。

會見現場，瓦格納還鄭重贈送一份特殊「禮物」，即今年5月俄勒岡州參議院通過的對華友好決議復印件。他特別指出，這份決議不僅是一份正式文件，更承載著俄勒岡州延續對華友好傳統的堅定承諾。

訪問期間，代表團一行還走進三星堆博物館與成都大熊貓繁殖研究基地，沈浸式感受四川的文化底蘊與生態魅力。

在三星堆博物館，成員們駐足文物保護與修復館，對人工智能助力文物修復的技術應用贊嘆不已；青銅神樹的精巧紋飾、縱目面具的神秘造型，搭配沈浸式互動展示，讓眾人深切領略古蜀文明的璀璨與厚重。

在成都大熊貓繁育研究基地，代表團一行近距離觀察大熊貓及幼崽，細致調研了氣候變化背景下，中國在生物多樣性保護和生態平衡維護方面的實踐與努力。社區科普展廳內，森林光影秀、電子沙盤等科技化科普手段，連同「護山富民」的發展理念，讓代表團對四川生態保護與社區發展相融合的模式深感認同、印象鮮明。

團員們稱，兩次參觀不僅見證了四川的文化底蘊與生態成果，更洞悉了兩地合作的廣闊前景，未來將積極推動雙方在文化遺產保護、生物多樣性研究等領域深化協作，讓美中友好之花在交流互鑒中持續綻放。