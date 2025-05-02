川普新令：商用卡車司機必須會英語 違者禁上路

（本報綜述）總統川普於近日簽署一項新的行政命令，要求所有在美國境內駕駛商用車輛的卡車司機，必須具備足夠的英語溝通能力，否則將面臨被「強制停駛」的處分。

這項命令延續了川普在3月所簽署、將英語指定為美國官方語言的行政命令，並進一步強調英語能力對於卡車司機執行任務的重要性。文件中指出：「每天，美國卡車司機都肩負著將國內貨物安全、可靠、高效地運送至各地的艱鉅工作，這要求他們能夠熟練掌握英語。」

根據命令內容，所有商業駕駛人必須能「足以與社會大眾進行溝通」，具備閱讀路標、理解交通執法與檢查站指令、與邊境或農業檢查員交涉的能力，並能以英語向雇主和客戶報告運輸情況、接受指示。

川普在聲明中表示：「這是一項常識性規定。我們必須保障美國卡車司機、一般駕駛與乘客的安全，確保所有駕駛商用車輛的人，都擁有足夠的資格與英語能力。」

交通部長尚恩·達菲將負責制定新的英語能力測試標準與執法細則。若卡車司機被查出不符英語要求，將被列為「停止服勤」，不得繼續駕駛。

白宮新聞秘書卡羅琳·利維特補充指出：「你可能不知道，在路上，卡車司機與聯邦及地方官員之間常有語言溝通障礙，這其實構成公共安全風險。」

該命令受到卡車業界部分團體支持。美國獨立卡車司機協會主席陶德·史賓塞發聲明表示：「我們代表15萬名卡車司機支持這項政策。英語能力是閱讀道路警告、理解緊急資訊與應對執法人員的基本條件。」

不過，此舉預計也將引發對移民司機與多語族勞工權益的廣泛關注與爭議。政策實施細則尚待交通部進一步發布。