川普同意恢復學貸減免 逾250萬人受惠

（本報綜述）川普政府近日與教育部及美國教師聯合會達成協議，將重新啟動被凍結的學生貸款減免計劃，預計超過250萬名借款人可因此受惠。這項政策轉變，標誌著川普政府在教育貸款議題上的重大讓步。

根據協議內容，政府將恢復兩項原先遭暫停的減免方案——「按收入償還計劃」與「收入連動償還計劃」。這兩個方案原於奧巴馬時期推出，旨在協助中低收入群體、特別是公職人員與教育工作者，依收入比例支付貸款並在一定年限後獲得免除。

然而，在川普上任後，教育部於2025年初以「制度需審核」為由，暫停了相關申請與核發，導致數百萬借款人陷入債務不確定狀態。此舉引發教育界與工會強烈不滿，美國教師聯合會隨即提起訴訟，指控政府違法阻礙公職人員依規獲得減免。

經過數月法律攻防，川普政府上週終於與AFT達成和解，同意恢復減免程序，並承諾重新審查所有受影響的申請案件。教育部也在聲明中指出，將確保今後「依法執行國會通過的還款與減免規定」，並向受影響的借款人提供補償。

非營利組織「保護借款人」法律總監柏克曼-布林表示，這是教育公平的重要里程碑：「教育部終於願意遵守法律，讓辛勤工作的教師與公務人員不再背負不必要的債務。」

分析人士指出，學貸減免的恢復，不僅能紓解長期困擾美國年輕族群的學貸壓力，也可能在政治層面產生影響。許多專家認為，這項決定是在通膨與家庭開支高漲的背景下，試圖回應選民對經濟負擔的不滿情緒。

根據教育部資料，目前全美約有4,300萬人持有聯邦學生貸款，總金額高達1.7兆美元。過去十年間，學貸負擔已成為影響美國中產階級財務穩定的主要問題之一。這次政策逆轉，或將成為川普政府試圖修補與教育工作者及年輕選民關係的一步棋。