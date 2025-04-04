川普削減公共衛生資金 俄勒岡等22州提告

（本報綜述）川普政府近期決定削減高達110億美元的聯邦公共衛生資金，引發全美多州強烈反彈。包括俄勒岡在內的22個州與哥倫比亞特區的總檢察長於週二（4月1日）共同提起聯邦訴訟，指控聯邦政府此舉違法，將對全國公共健康體系造成嚴重衝擊。

此案已於羅德島聯邦法院立案，原告陣容包括俄勒岡總檢察長丹・雷菲爾德（Dan Rayfield）、紐約的莉蒂西亞・詹姆斯（Letitia James）、科羅拉多的菲爾・韋瑟（Phil Weiser），以及加州、明尼蘇達州、威斯康辛州等地的司法首長。

訴訟指出，川普政府在未提出合理依據與實證支持的情況下，撤回國會在疫情期間通過的聯邦資金，違反了程序正義與法定撥款權限。該筆資金原用於COVID-19防疫工作，包括檢測、疫苗施打，同時也支援地方的毒癮治療、心理健康服務與其他基層公共衛生項目。

總檢察長們在訴狀中警告，資金削減將導致「重大公共健康損害」，使各州在面對未來大流行病與原可預防疾病時風險倍增，亦將使部分基層醫療服務被迫中斷。

原告要求法院立即下令阻止川普政府執行削減計畫，以保障地方衛生機構的運作能力與民眾的健康權益。

川普政府目前尚未就此案作出正式回應。該案預料將成為美國疫情後公共資源再分配與聯邦與州權之間的重要法律戰之一。